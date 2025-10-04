«Esta gira es una celebración por seguir aquí después de 25 años cantando»

Clara Delgado Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 06:45 Comenta Compartir

El CAEM recibe este sábado al artista Miguel Campello con su gira '25 años de historias que cantar', un recorrido por su larga carrera sobre los escenarios. Cantante y compositor de Elbicho, hace ya 13 años y 8 discos que Miguel Campello camina en solitario. Una carrera apasionada como icono del mestizaje y el arte como forma de vida. Su propuesta: un sonido y unos versos que encajan en todos los tiempos y cualquier espacio. Miguel transporta las emociones y los sentimientos cotidianos al escenario, creando un espectáculo único. Sus directos suponen toda una montaña rusa de emociones, arrastrando al público por una experiencia única. Entre volteretas y pies encima de un cajón, Miguel traslada su sonido de estudio hacia el directo, llevándolo a un toque más personal y experimental y así lo hará este sáabado a las 21:00 horas.

¿Cómo se siente al venir a Salamanca?

—Con muchas ganas porque hacía mucho tiempo que no íbamos por Salamanca, ya a los 9 años que hace, y con muchas ganas de volver ahí y estar ahí compartiendo la música con todos.

Viene a presentar su gira, 25 años de historias que cantar, ¿qué significa esta gira para usted?

—Significa un poco todos esos años que han pasado recorriendo ciudades, y una de ellas es Salamanca. Volver y seguir compartiendo música y estos momentos que se crean en los conciertos. Un poco eso, como una especie de cumpleaños en cada sitio donde vamos a ir y celebrar que sigamos aquí después de 25 años cantando.

¿Con qué canción se queda?

—Seguramente con 'Lágrimas saladas', es una de las primeras canciones con las ya viajaba a Madrid, cuando me fui desde Elche, y seguramente es una de las canciones con más recorrido en mi cabeza y en mis sentimientos.

25 años en el mundo de la música que se dice pronto, ¿cómo ha cambiado el Miguel Campello que empezó en la música de ahora?

—He intentado que no cambiase nada, he intentado que ese Miguel Campello de hace 25 años siga disfrutando de todo eso que ha sucedido, manteniendo todos los recuerdos y me siento agradecido por todo ese camino, porque es el que me ha llevado a estar donde estoy ahora. Intentar no cambiar eso, lo otro ya es la evolución a nivel composición de letras o lo que sea, pero a nivel personal sigue siendo ese chaval que se fue Elche con una maleta y llegó a Madrid a intentar cumplir un sueño. A día de hoy seguimos soñando, tampoco se ha terminado ni de cumplir ni de seguir soñando.

¿Qué le diría a ese niño que se marchó a Madrid?

—Le diría gracias por coger la maleta e inspirarse a Madrid, porque seguramente si no hubiese sido de esa manera no hubiesen pasado todas las cosas. Creo que al final esas decisiones que tomamos en un momento dado sin saber lo que te va a atraer. Por esa incertidumbre que tienes cuando tienes 19 años, 18 años, pues es un poco eso, agradecerle que diese ese paso y que nos haya traído hasta aquí.

Tiene mucha relación con el mundo del flamenco, con la música un poco más tradicional. ¿En qué punto cree que está este género?

—Creo que el flamenco siempre está vivo, creo que es la raíz de todo y siempre estará ahí presente hasta que se seque el árbol de la música. Seguirá siendo la raíz de muchas cosas, de ese sentimiento que expresa, de esa manera real de expresar la música. Porque el flamenco, más allá de la música también es una manera de pensar.

¿Cómo comenzó su pasión por la música?

—Llega desde muy pequeño. Recuerdo que con cinco años ya en el fin de curso me canté 'La de la Mochila Azul'. Ya formaba parte un poco de mi manera de salir, de tirar para adelante, porque no se me daban muy bien los estudios, entonces era como mi carta de presentación. Y desde pequeño, creo que es una cosa que no tiene un principio, porque creo que desde los principios está ahí conmigo. Escuchaba lo que se escuchaba en casa y lo que mi padre y mi madre me cantaban, me ponían, que era un poco de todo. Entre Lole y Manuel, Raphael fueron un poco los artistas que de alguna manera me hicieron empezar a entender y a escuchar música.

Viene de Elche, ¿cree que los que vienen de sitios más pequeños tienen más dificultades a la hora de hacerse un hueco en el mundo de la música?

—Pues igual antes más que ahora, porque ahora una de las cosas buenas que tienen las redes sociales y todo esto creo que es un poco el poder hacer algo en cualquier sitio del mundo y escucharlo, cosa que antes era prácticamente imposible. Antes dependíamos de una multinacional que se fijase en ti y que te expusiese, o hincharte a hacer conciertos en salas hasta que vienes a una multinacional y se quepase en ti. Ahora creo que si algo es bueno y llega a la gente no hace falta muchas más cosas que eso, sino que crear algo bueno y tirar para adelante y crearte tu historia. Hay una parte que es inevitable que es seguir haciendo conciertos y seguir conociéndote, porque tú te puedes crear algo pero si no se conoce es irreconocible

Primero Elbicho, después El chatarrero y ahora Miguel Campello. ¿Cómo está mejor? ¿En grupo o en sanitario?

—Siempre hay un grupo de gente detrás que te acompaña y una banda. Nunca he estado solo. Creo que son proyectos que también forman parte de ese recorrido. Aparece gente, desaparece, pero como en una vida normal. Cuando ibas al colegio tenías a los amigos del cole, luego llegas al instituto y aparece todo el rato, y es así todo el rato. Apareces un día solo porque te encuentras solo y otro día estás acompañado. Creo que eso forma parte del camino. Pero nunca he estado solo. Siempre ha habido un montón de amigos alrededor compartiendo todo esto conmigo.