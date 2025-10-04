Avenida se estrena en la Liga Femenina con derrota contra el Araski (57-56) Mal partido de las salmantinas en Vitoria: 2 de 19 en triples y 21 pérdidas

El Perfumerías Avenida se estrenó con derrota (57-56 contra el Araski) en su estreno en la Liga Femenina 2025/26. El equipo de Anna Montañana demostró que tiene mucho trabajo por delante y mostró un gran desacierto, demostrado con su 2 de 19 en los triples y 20 pérdidas. Aún así pudo hacerse con el triunfo, ya que llegó al último minuto con 2 puntos de ventaja, pero no fue capaz de volver a anotar, mientras que las locales sumaron otros 3 desde la línea de personal.

Cave, con 22 puntos y 7 rebotes, fue la más destacada en un Avenida que tuvo la baja de Djaldi-Tabdi, además de las de Iyana Martín y Regan Magarity, además de que Laura Erikstrup se quedó sin jugar por segundo partido oficial.

Cave puso el 0-2 inicial y el partido comenzó con un ritmo muy alto, lo que a estas alturas de temporada se traducía en continuas imprecisiones y errores.

De nuevo Cave puso fin a la sequía anotadora salmantinas, que duraba ya más de 3 minutos, y que había provocado que el cuadro vitoriano se colocara 5 puntos arriba. Montañana ya había empezado a mover el banquillo y el Araski volvía a despegarse: 12-6. La aparición de Zellous, fabricándose sus canastas, hizo que el primer cuarto acabara 14-14.

Ni Meyers anotaba sus lanzamientos exteriores ni las salmantinas eran capaces de igualar la batalla por el rebote, pero las locales no conseguían volver a despegarse, además de por su falta de acierto, porque Zellous estaba enchufadísima y seguía sumando con un 2+1.

Meyers no es de las que vaya a dejar de tirar por mucho que falle y después de varios intentos metió su primer triple para darle un + 3 a Avenida que fue poco después + 5 con el 19-24 que anotó Cave.

Pero el Araski también se estrenó desde el exterior gracias a Lahtinen y Hill, terminando la primera mitad 48-48 tras un parcial idéntico en los dos primeros periodos: 14-14.

Al final del tercer cuarto sí que se rompió la igualdad, después de que en el último segundo Jourdain anotara para poner el 48-46. Avenida continuó con sus problemas: errores en el lanzamiento, pérdidas y sin dominar el rebote. Cave y Zellous eran las únicas que sumaban hasta que Arrojo y Spreafico se unieron a la lista de anotadoras ya al final del tercer cuarto, que hasta entonces únicamente estaba conformada por cuatro jugadoras.

Se volvieron a complicar mucho las cosas ya en el último periodo, cuando las locales se pusieron 4 puntos arriba. Sin embargo, Cave estaba imparable y alcanzaba ya los 22 puntos, y Claudia Soriano elevaba el parcial a 0-6 para volver a poner por delante a su equipo: 53-55.

A Avenida le estaba funcionando la zona y el Araski no anotaba, pero tampoco conseguía despegarse por culpa de las pérdidas, por lo que se llegaba al último minuto con sólo 2 puntos de renta.

Y ya no volvieron anotar las salmantinas, que pagaron de nuevo sus continuos errores. 21 fueron las pérdidas en el encuentro y seguramente el aspecto que marcó el encuentro. Dembele y Hill desde la línea de personal fueron sumando de 1 en 1 para poner el 57-56 en el marcador, confirmando la derrota charra.