Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 10 de septiembre

Debuta en la Feria de Salamanca, la plaza que ayer pisó por primera vez en su vida y saboreó vacía. La verá el domingo llena, junto a Emilio de Justo y Roca Rey. Juan Ortega dice que lleva soñando con esta plaza desde el mismo día que firmó el contrato y le dio la primera vuelta al reloj de arena con el que descuenta los días con la misma despaciosidad con la que interpreta el toreo