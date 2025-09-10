Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 10 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:00
Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II
Ha sido a la altura del número 38
Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca
Tres hombres y una mujer han sido arrestados tras interponerse varias denuncias por sustraer objetos de coches aparcados en zonas como la de Rector Esperabé. Uno de los detenidos acumula casi un centenar de detenciones previas por delitos similares
Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
La causa por la que se habría desplomado en plena calle todavía se desconoce. El incidente ha movilizado hasta el lugar a un furgón de la Policía Nacional y a una ambulancia de soporte vital básico
Récord de alumnos Erasmus y de intercambio en la Universidad: de Finlandia a Brasil y Escocia
La Universidad ha recibido a un millar de alumnos internacionales que participan en estos programas
Concentración en la Gran Vía en defensa de la reducción de la jornada laboral: «Puede beneficiar a 60.000 trabajadores de la provincia»
«No es un capricho, es una necesidad de 42 años con 40 horas semanales», han manifestado los sindicatos
Ya hay fecha para la próxima rehabilitación del barrio La Vega
La renovación integral de redes y calles arrancará en el primer trimestre del próximo año
Antonio Paz: «La plantilla de Unionistas tiene jugadores con mucho talento»
El director deportivo realizó un balance del mercado: «Hemos llegado a prioridades y cesiones muy buenas para nosotros, y tenemos jugadores con hambre y proyección. Termino el mercado satisfecho, pero con ganas de que terminase»
Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»
Debuta en la Feria de Salamanca, la plaza que ayer pisó por primera vez en su vida y saboreó vacía. La verá el domingo llena, junto a Emilio de Justo y Roca Rey. Juan Ortega dice que lleva soñando con esta plaza desde el mismo día que firmó el contrato y le dio la primera vuelta al reloj de arena con el que descuenta los días con la misma despaciosidad con la que interpreta el toreo
Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
La única línea que se librará de estas restricciones será la 15
Unionistas celebrará su Asamblea General Ordinaria el 27 de septiembre
Los socios del club están convocados para conocer la gestión del último año y aprobar el presupuesto de la próxima temporada
Villavieja acoge a los 400 participantes del XXX encuentro de personas mayores
35 matrimonios recibieron una placa de homenaje con motivo de sus bodas de oro
La Universidad rendirá homenaje a Carmen Martín Gaite, una de las escritoras más universales de las letras españolas
La conmemoración tendrá lugar el viernes, 26 de septiembre, en el Teatro Monumental de Madrid
Oposición de la hostelería a las medidas de la Ley Antitabaco: «Son radicales y desproporcionadas, atentan contra nosotros»
El Gobierno aprobó este miércoles el anteproyecto de ley para prohibir fumar en terrazas y los hosteleros admiten el daño del tabaco, pero critican «la forma» de esta vía
El concierto de Medina Azahara consigue el primer lleno de las Ferias y Fiestas 2025
Miles de salmantinos abarrotaron el ágora para disfrutar del potente directo del grupo andaluz
Santa Marta, sede del campeonato nacional para elegir la mejor 'smash burguer'
El municipio acogerá del 18 al 28 de septiembre la ruta 'The Champions Burguer'. El evento tendrá lugar en la Avenida de la Serna y contará con un espacio gastronómico para 14 hamburgueserías
