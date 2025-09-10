Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de uno de los vehículos en los que se acometieron los robos. POLICÍA NACIONAL

Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca

Tres hombres y una mujer han sido arrestados tras interponerse varias denuncias por sustraer objetos de coches aparcados en zonas como la de Rector Esperabé. Uno de los detenidos acumula casi un centenar de detenciones previas por delitos similares

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:58

La Policía Nacional ha arrestado a cuatro personas —tres hombres y una mujer— por la comisión de, al menos, cuatro delitos contra el patrimonio.

El primer operativo tuvo lugar ayer por la noche, alrededor de las 21:30 horas, tras recibirse un aviso en el que se alertaba sobre que dos hombres y una mujer estaban robando en el interior de un coche en la zona de Rector Esperabé. El testigo escuchó la fractura de un cristal y observó a los varones entrar en el vehículo mientras la mujer permanecía vigilante. Poco después, los sospechosos rompieron otra ventanilla en la misma calle.

Los agentes, con las características físicas y de vestimenta proporcionadas, localizaron a tres personas que coincidían plenamente. Al notar la presencia policial, los tres aceleraron el paso. La mujer logró escapar inicialmente, pero fue detenida más tarde por la Policía Local. En la inspección de los vehículos, se encontraron ventanillas rotas, objetos sustraídos y piedras utilizadas para los robos.

El segundo robo se llevó a cabo en la madrugada siguiente, con la detención de un individuo implicado en al menos otras dos sustracciones en coches. Este sujeto había sido previamente sorprendido con objetos cuya procedencia no pudo justificar, los cuales luego se relacionaron con denuncias de robo.

Todos los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

