Santa Marta, sede del campeonato nacional para elegir la mejor 'smash burguer' El municipio acogerá del 18 al 28 de septiembre la ruta 'The Champions Burguer'. El evento tendrá lugar en la Avenida de la Serna y contará con un espacio gastronómico para 14 hamburgueserías

EÑE/ Paula Zorita Santa Marta de Tormes Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:51 Comenta Compartir

Santa Marta acogerá del 18 al 28 de septiembre una de las citas gastronómicas más relevantes del panorama nacional: 'The Champions Burger'. Hoy ha tenido lugar la presentación oficial de este evento con la presencia del alcalde, David Mingo, acompañado por los ediles de Juventud y Cultura, Norberto Flores y Juan Carlos Bueno, así como por el representante del certamen, José Antonio Morales.

La localidad será la undécima parada de la ruta nacional que busca la «Mejor smash burger de España», un innovador formato de hamburguesa que conquista por su cocinado en forma de disco, crujiente por fuera y jugoso por dentro. Durante once días, 14 hamburgueserías gourmet de distintas ciudades competirán en Santa Marta, ofreciendo propuestas únicas que podrán degustar vecinos y visitantes.

En su intervención, David Mingo ha destacado la importancia de que un evento de este calibre haya elegido la localidad: «Es de agradecer que se fijen en el potencial de Santa Marta para un evento nacional de esta envergadura, ya que ha estado en ciudades de suma relevancia. Asimismo, subrayó que la cita supondrá una promoción «a coste cero» para Santa Marta, aportando visibilidad turística, cultural y económica.

Por su parte, José Antonio Morales ha explicado que «se trata del mayor evento gastronómico a nivel europeo al que vendrá gente de todo tipo y sitúa a Santa Marta como referente. Esperamos que disfruten de la experiencia y que no genere molestias».

El recinto contará además con un espacio para exhibiciones de referentes de la gastronomía, fuera de concurso, entre ellos los malagueños Gottan Grill, con los títulos de «Mejor hamburguesa de España» y «Mejor de Europa» en 2024, y Faakin Smash, el nuevo proyecto del youtuber Joe Burger. La oferta se completará con los food trucks de Ybarra Truck y Cheeck's, además de las propuestas dulces de Sandgüix y Tartas Domi.

La organización mantiene su compromiso con la sostenibilidad instalando en cada ciudad contenedores para reciclar los vasos. En cuanto a la accesibilidad, se habilitarán tres zonas de aparcamiento.

Los asistentes votarán por la mejor 'smash burguer'

Los asistentes tendrán la oportunidad de probar las nuevas propuestas que cada restaurante ha preparado de una forma única y exclusiva para participar en el concurso y votar por su favorita. El sistema de votación es sencillo. El usuario tendrá que degustar la smash, escanear el código QR impreso en el ticket que le entregan al realizar el pedido y valorarla. Las tres propuestas mejor puntuadas por el público serán las ganadoras, teniendo en cuenta el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Una vez finalizada la ruta, se elaborará un ranking con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato. Estas competirán en la gran final por el título de 'Mejor smash burguer de España'.

Una edición que comenzó en el mes de marzo

The Champions Burger Smash Edition ya ha visitado Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona, Lleida y Mijas, superando las expectativas iniciales y atrayendo a miles de visitantes en cada ciudad.