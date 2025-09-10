Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico, en el Paseo de la Estación en la mañana de este jueves. Á. B.

Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación

La causa por la que se habría desplomado en plena calle todavía se desconoce. El incidente ha movilizado hasta el lugar a un furgón de la Policía Nacional y a una ambulancia de soporte vital básico

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:25

Una persona ha sido reanimada en la mañana de este miércoles, 10 de septiembre, en el Paseo de la Estación, según han podido confirmar algunos testigos presenciales a LA GACETA.

Los servicios de emergencia, en plenas labores de reanimación. J. F. R.

La causa por la que se habría desplomado en plena calle todavía se desconoce. El incidente se ha producido pasadas las 10:00 horas y, hasta el lugar, se han desplazado la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez personados in situ, tres agentes de la Policía Nacional acometían las labores de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) durante 15 minutos, que, afortunadamente, daban su resultado.

Por el momento, se desconoce si la persona ha sido trasladada al Hospital.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  2. 2 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  3. 3 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  4. 4 Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores
  5. 5 «Intranquilidad» en la etapa de La Vuelta que este viernes cruza Salamanca y hace meta en Guijuelo
  6. 6 Arranca el curso escolar en Salamanca con 23.862 alumnos y el reto de las escuelas rurales
  7. 7 Rafa Nadal será investido doctor honoris causa el próximo 3 de octubre
  8. 8 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  9. 9 Las dos mujeres que abren la Feria taurina, con la afición de Salamanca
  10. 10 Las cabañuelas avisan con su refrán de lo que nos espera: «Si quieres buena semana sementera...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación

Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación