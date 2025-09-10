Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación La causa por la que se habría desplomado en plena calle todavía se desconoce. El incidente ha movilizado hasta el lugar a un furgón de la Policía Nacional y a una ambulancia de soporte vital básico

Un furgón de la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico, en el Paseo de la Estación en la mañana de este jueves.

Elena Martín Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:25

Una persona ha sido reanimada en la mañana de este miércoles, 10 de septiembre, en el Paseo de la Estación, según han podido confirmar algunos testigos presenciales a LA GACETA.

Ampliar Los servicios de emergencia, en plenas labores de reanimación. J. F. R.

La causa por la que se habría desplomado en plena calle todavía se desconoce. El incidente se ha producido pasadas las 10:00 horas y, hasta el lugar, se han desplazado la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez personados in situ, tres agentes de la Policía Nacional acometían las labores de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) durante 15 minutos, que, afortunadamente, daban su resultado.

Por el momento, se desconoce si la persona ha sido trasladada al Hospital.

