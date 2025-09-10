Alumni-USAL rinde homenaje a Carmen Martín Gaite con un acto cultural y un concierto en el Teatro Monumental de Madrid El homenaje combinará reflexión literaria y un concierto de Amancio Prada con la Orquesta y Coro de RTVE en honor a la escritora salmantina

La Gaceta Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:40

La Universidad de Salamanca, a través de su comunidad Alumni-USAL, celebrará el próximo viernes 26 de septiembre un homenaje a Carmen Martín Gaite, una de las figuras más universales de la literatura española, símbolo del pensamiento crítico y la sensibilidad literaria. El acto tendrá lugar en el Teatro Monumental de Madrid y combinará reflexión, música y memoria en torno al legado de la escritora salmantina.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con una nueva sesión de #AulaAlumni de la Cultura, presentada por el periodista y profesor Manuel Ventero, vinculado tanto a RTVE como a la Universidad de Salamanca. Este espacio se centrará en la dimensión humana y literaria de Martín Gaite, con intervenciones que explorarán su obra desde distintas perspectivas. Participarán el músico y compositor Amancio Prada, intérprete de sus versos; Sheila Pastor, doctora por la USAL y especialista en poética hispánica; y Manuel Vicente, profesor del Coro RTVE y antiguo miembro del Coro Universitario de Salamanca. La entrada será libre hasta completar aforo.

A continuación, a las 19:30 horas, el Teatro Monumental acogerá un concierto homenaje en el que Amancio Prada, acompañado por la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, pondrá voz y música a algunos de los versos y evocaciones más significativos de la autora. Esta actuación será retransmitida por TVE y Radio Nacional de España, ampliando así el alcance del tributo.

Con esta iniciativa, la Universidad de Salamanca refuerza su compromiso con la difusión de la cultura y el recuerdo de una de sus autoras más ilustres, ofreciendo al público una experiencia única, a caballo entre la música, la literatura y la memoria colectiva.