Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la colisión en Juan Pablo II.
Imagen de la colisión en Juan Pablo II. LAYA

Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II

Ha sido a la altura del número 38

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:39

Una aparatosa colisión frontal registrada este miércoles por la tarde en la avenida Juan Pablo II, a la altura del número 38, en el barrio de Tejares, ha dejado al menos dos personas heridas. Se trata de los conductores de los turismos implicados, un hombre y una mujer de mediana edad, según informan a este diario testigos presenciales que alertaron del accidente al 112 minutos antes de las 17:30 hora

Hasta el lugar indicado por los alertantes se han trasladado de inmediato efectivos de Sacyl, Policía Local, Policía Nacional, así como Bomberos de Salamanca, aunque su intervención no ha sido al parecer precisa finalmente. La calle ha sido cortada durante las tareas de auxilio a los afectados y los agentes regulan el tráfico en la zona.

Las imágenes difundidas muestran importantes daños en os vehículos implicados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores
  2. 2 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  3. 3 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  4. 4 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  5. 5 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  6. 6 Rafa Nadal será investido doctor honoris causa el próximo 3 de octubre
  7. 7 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este miércoles 10 de septiembre
  8. 8 Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»
  9. 9 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  10. 10 Las dos mujeres que abren la Feria taurina, con la afición de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II