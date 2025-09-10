Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II Ha sido a la altura del número 38

La Gaceta Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:39 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

Una aparatosa colisión frontal registrada este miércoles por la tarde en la avenida Juan Pablo II, a la altura del número 38, en el barrio de Tejares, ha dejado al menos dos personas heridas. Se trata de los conductores de los turismos implicados, un hombre y una mujer de mediana edad, según informan a este diario testigos presenciales que alertaron del accidente al 112 minutos antes de las 17:30 hora

Hasta el lugar indicado por los alertantes se han trasladado de inmediato efectivos de Sacyl, Policía Local, Policía Nacional, así como Bomberos de Salamanca, aunque su intervención no ha sido al parecer precisa finalmente. La calle ha sido cortada durante las tareas de auxilio a los afectados y los agentes regulan el tráfico en la zona.

Las imágenes difundidas muestran importantes daños en os vehículos implicados.