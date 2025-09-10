Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El vocalista de Medina Azahara, Manuel Martínez, durante el concierto que el grupo ofreció este martes en la Plaza Mayor. LAYA

El concierto de Medina Azahara consigue el primer lleno de las Ferias y Fiestas 2025

Miles de salmantinos abarrotaron el ágora para disfrutar del potente directo del grupo andaluz

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:34

Noche de rock, adrenalina y emociones desbordadas en la Plaza Mayor de Salamanca. Este martes, el histórico grupo andaluz Medina Azahara ofreció un concierto inolvidable dentro del programa de las Ferias y Fiestas 2025, convirtiéndose en el primero de esta edición en el que fue necesario cerrar el ágora tras completarse el aforo.

El público abarrotó la Plaza para vibrar con una de las bandas más emblemáticas del rock español, que afronta ya la recta final de su carrera. A punto de iniciar su última gira, 'Todo tiene su fin', con la que pondrán punto final en 2026 a 45 años de trayectoria y una veintena de discos publicados, Medina Azahara hizo parada en Salamanca para dejar constancia de por qué su legado será imborrable.

«Queremos que nos recuerden con cariño y no con lástima», aseguraba hace unos días su vocalista Manuel Martínez en declaraciones a LA GACETA. El público salmantino demostró que así será: miles de personas de todas las generaciones corearon y saltaron con los temas más míticos de la banda, que desplegó sobre el escenario una energía propia de sus inicios, como si el tiempo no pasara por ellos.

Su último disco, 'El sueño eterno' (2023), fue concebido sin saber que sería el último. La decisión llegó después, cuando la banda anunció que en 2026 se despediría definitivamente de los escenarios. Mucho ha llovido desde aquel lejano 1979, cuando lanzaron su primer álbum sin imaginar que se convertirían en referencia del rock nacional.

