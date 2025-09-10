Antonio Paz: «La plantilla de Unionistas tiene jugadores con mucho talento» El director deportivo realizó un balance del mercado: "Hemos llegado a prioridades y cesiones muy buenas para nosotros, y tenemos jugadores con hambre y proyección. Termino el mercado satisfecho, pero con ganas de que terminase"

Jaime García Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:10

Antonio Paz, director deportivo de Unionistas, compareció ante los medios de comunicación en la mañana de este miércoles para realizar un balance del mercado de fichajes veraniego en el cuadro salmantino. Tras un inicio de curso poco alentador, Paz explicó que: «Las notas se ponen al final de curso. Estamos contestos, esperábamos una plantilla de 20/21 jugadores, y pudimos completar con 22 fichas, y contamos con diferentes perfiles. Es un poco lo que nos pedía el míster. Creo que al final el presupuesto que teníamos, la venta de Mikel ha subido más, pero también ha obligado a reforzar dos posiciones», inició.

El director deportivo ha destacado también que «la plantilla ha sido confeccionada hablada con él (Oriol). Algún nombre ha dicho el entrenador, así que entiendo que sí he saciado las ganas. El míster tenia unas exigencias que hemos intentado cubrir con piernas, ritmo alto, y con jugadores tanto libres como con cesiones. Creo que si he saciado las ganas de Oriol».

Respecto a la confección: «El equipo tiene claridad, hay gente con mucho talento, y otros que todavía no hemos disfrutado de ellos. No hay un talento diferencial, en pocos equipos hay en esta Liga. Esos jugadores estarán en dos o tres equipos, tenemos buenos jugadores. El míster quería decir que hay que crecer desde lo colectivo. Estoy contento con lo que ha venido. Hemos traído gente que tiene otras virtudes. Por otro lado, queríamos contar con Mikel, pero Mikel no podía rechazar la oferta».

Ampliando con: «El mercado ha sido frenético, con esa ilusión. Esas conversaciones con agentes, con el míster, y luego ha sido complicado el inicio. Veníamos de ese Unionistas que se salvó en la última jornada y agente y jugadores lo sabían. El año anterior por cómo terminamos era más atractivo, pero tenemos armas. Aunque sí es cierto que fue más complido este mercado, también por el éxodo de jugadores a otras ligas, en Primera RFEF».

El director deportivo de Unionistas no esconde la realidad de la entidad. «ste club es un escaparate, tenemos ese pasado recurrente de jugadores que han estado aquí y han llegado a equipos punteros, y es lo que vendes al jugador. Tenemos que asumir así, cada hay que hacer una nueva plantilla, y es lo que vende Unionistas», explicaba.

Por último, concluyó enviado un mensaje a la afición: «Una de nuestras armas es el Reina Sofía. Necesitamos mas que nunca a la gente, todos. Unionistas es sus aficionados, y sé que van a estar. Creo que nos hacen mucha falta, ves las sensaciones de la plantilla y en cuanto se avara la lata, los chicos se van abrir".

Y, sobre lo labrado hasta ahora en la temporada: "Hay preocupación claro. Por no meter un gol, por no puntuar, pero es verdad que el equipo compite bien. El equipo no ha merecido perder los dos partidos, pero no se da. Tenemos mucho que demostrar, pero no se ha dado esa primera victoria».