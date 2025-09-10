Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una asamblea de Unionistas. ARCHIVO

Unionistas celebrará su Asamblea General Ordinaria el 27 de septiembre

Los socios del club están convocados para conocer la gestión del último año y aprobar el presupuesto de la próxima temporada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:20

Unionistas ha anunciado a sus socios la celebración de su Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo sábado, 27 de septiembre, en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro', ubicado en la plaza de la Concordia. La reunión dará inicio a las 10:30 horas en primera convocatoria y, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en caso de ser necesaria.

El orden del día de la Asamblea incluye la actualización sobre la situación de las diferentes áreas del club, la aprobación, si procede, de la cuenta de gestión correspondiente a la temporada 2024/2025, así como la aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para la temporada 2025/2026. Finalmente, se abrirá un turno de ruegos y preguntas para los socios asistentes.

La Junta Directiva invita a todos los socios a participar activamente en esta cita clave para la vida del club, que servirá para informar y decidir sobre los principales asuntos económicos y organizativos de Unionistas.

