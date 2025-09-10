Ya hay fecha para la próxima rehabilitación del barrio La Vega La renovación integral de redes y calles arrancará en el primer trimestre del próximo año

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

La primera fase de la rehabilitación del barrio de La Vega está muy avanzada y la previsión es que la segunda se pueda acometer a partir del primer trimestre del próximo año, actuación que mejorará el aspecto de las calles Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe.

Así lo ha constatado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la mañana de este miércoles durante la visita al barrio.

Desde la Concejalía de Fomento ya se trabaja en la licitación de esta segunda fase de la renovación del barrio, de manera que, una vez concluida la primera parte, las obras puedan continuar hasta culminar el proyecto en los primeros meses del próximo año. La ejecución de la reurbanización integral de ambas fases suma una inversión de 2,5 millones de euros.

En este momento las tareas se centran en las calles Palos de la Frontera, Descubridores, Navegantes, El Barco y Felipe II. Ya se ha completado la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas en prácticamente todas ellas. En cuanto a la pavimentación, se ha finalizado en la mitad de las calles y, a continuación, se acometerá la jardinería y la instalación del mobiliario urbano, con la previsión de que las obras concluyan antes de finalizar el año.

Carbayo acudió acompañado por el concejal de Fomento, Fernando Carabias. En relación con el nuevo centro de salud que atenderá a los vecinos de El Zurguén, San José, El Tormes y el propio barrio de La Vega, el alcalde señaló que las noticias que llegan desde la Junta de Castilla y León —Administración responsable de Sanidad— apuntan a que está en marcha el proceso de redacción del proyecto.

«Nosotros, por parte del Ayuntamiento, hemos atendido siempre las recomendaciones de la Junta en cuanto a su ubicación, también pactada con los vecinos de estos barrios, y al final se ha decidido que sea en esa parcela municipal aledaña al cuartel de la Guardia Civil. Nosotros, encantados de ceder parte de esa parcela», aclaró.