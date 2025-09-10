Salamanca se prepara para la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos La única línea que se librará de estas restricciones será la 15

Mapa con el recorrido de la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:09

Este viernes, 12 de septiembre, la ciudad de Salamanca será escenario del paso de la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España, lo que implicará importantes cortes de tráfico y modificaciones en el transporte urbano.

El Ayuntamiento ha informado que, a partir de las 15:45 horas, se cerrarán al tráfico varias vías principales, entre ellas la avenida de la Merced, avenida de Salamanca, avenida Raimundo de Borgoña, paseo del Doctor Torres Villarroel, avenida de Mirat, plaza de España, paseo de Canalejas, paseo del Rector Esperabé, avenida Reyes de España, puente Enrique Estevan, glorieta Vettones y Vacceos, paseo del Progreso, carretera de La Fregeneda, calle Buenaventura, avenida Virgen del Cueto, avenida Saavedra y Fajardo, y la carretera N-630. Se estima que la circulación se restablezca sobre las 16:40 horas, una vez que los corredores hayan completado su paso por la ciudad.

Durante este mismo periodo, los autobuses urbanos de todas las líneas, excepto los de la 15, suspenderán sus servicios y retomarán su recorrido cuando se abra el tráfico.

Además, se ha anunciado la prohibición de estacionamiento en todo el recorrido desde las 22:00 horas del jueves, 11 de septiembre, hasta la finalización del evento.

Para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la etapa, la Policía Local desplegará un dispositivo especial encargado del control de tráfico y la vigilancia en las zonas afectadas.