Récord de alumnos Erasmus y de intercambio en la Universidad: de Finlandia a Brasil y Escocia La Universidad ha recibido a un millar de alumnos internacionales que participan en estos programas

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca ha recibido este miércoles a casi un millar de estudiantes Erasmus y de intercambio internacionales, en lo que el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, ha calificado como un nuevo récord.

La nacionalidad más representativa de los Erasmus es la italiana con 274 participantes, seguida de los procedentes de Alemania, con 143, y los de Francia con 118. En los programas de intercambio hay representación de Australia, Croacia, Brasil o Japón.

El rector, Juan Manuel Corchado, ha invitado a los estudiantes en el claustro Fonseca a vivir «una experiencia única» que cambiará sus vidas «para siempre». «La Universidad de Salamanca es una universidad diferente, la más antigua de España, una de las más antiguas de Europa y también del mundo», ha reivindicado.

Ampliar Bienvenida del rector.

El máximo responsable del Estudio ha destacado la importancia de esta promoción que vivirá desde dentro el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Ha recordado el carácter internacional de la Universidad ya que en el conjunto de los cerca de 30.000 estudiantes, más de 6.000 proceden de otros países, lo que supone el 20% del alumnado.