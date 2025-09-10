Oposición de la hostelería a las medidas de la Ley Antitabaco: «Son radicales y desproporcionadas, atentan contra nosotros» El Gobierno aprobó este miércoles el anteproyecto de ley para prohibir fumar en terrazas y los hosteleros admiten el daño del tabaco, pero critican «la forma» de esta vía

La Ley Antitabaco está más cerca de convertirse en realidad tras ser aprobado ayer el anteproyecto de reforma por el Consejo de Ministros. Aunque su posible entrada en vigor no está asegurada aún, lo cierto es que algunas de las medidas que trae consigo han conseguido despertar todo tipo de opiniones. Las prohibiciones más relevantes son la de no fumar ni vapear en terrazas y la del consumo de tabaco entre menores —hasta ahora solo se impedía la venta del producto, no fumar—.

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, muestran su desacuerdo a la ley. Aunque son conscientes del peligro que supone para la salud, están en contra en «la forma» y en las valoraciones que hace la norma: «Es una medida radical y desproporcionada que atenta contra nuestro sector aún con más fuerza», explica Jorge Moro, presidente de la Asociación. Consideran incongruente que no dejen fumar en las propias terrazas y, sin embargo, pueda hacerse a apenas unos metros en lo que ellos denominan «fumadero social».

«No es la conversación a pie de calle ni el problema que más preocupe a nuestro país», argumenta Moro. Además, cree que el 'no' al tabaco debe llegar por otras vías como la educación desde el colegio, el consenso y diálogo entre las partes afectadas y la «muestra de pruebas científicas que prueben lo que afecta el humo del cigarrillo al aire libre».

Sin embargo, las terrazas no son el único espacio público donde se prohibirá fumar. Otros lugares son las piscinas o marquesinas, aunque en Salamanca estas últimas ya estaban consideradas como espacios libres de humo desde principios de este año. Además, se impone un perímetro de seguridad en centros sanitarios y educativos, donde no se podrá fumar a menos de 15 metros de distancia.

A pesar de todas estas medidas, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) las consideran insuficientes a la hora de «evitar el 30% de las muertes por cáncer que provoca el tabaco».

Echan en falta otra serie de medidas que se iban a llevar a cabo como la subida del precio del producto y el empaquetado genérico —envases poco atractivos, sin logotipos ni colores de marca—, que han resultado muy efectivos en otros países europeos. No obstante, celebran los pasos que se han dado, especialmente aquellos relacionados con el refuerzo de las barreras de acceso de niños y jóvenes a esta sustancia.

Según datos del Observatorio del Cáncer AECC, el año pasado había 58.338 salmantinos fumadores, de los cuales 52.366 fuman a diario y 5.972 ocasionalmente. El 58,5% de esos fumadores son hombres, frente al 41,5% de mujeres.

Diversidad de opiniones en la calle

En las terrazas de los establecimientos salmantinos se encontraban ayer todo tipo de opiniones al respecto. Los fumadores entienden que el humo puede molestar al resto, pero en algunos casos tachan de «exagerada» la prohibición y proponen opciones: «Se puede habilitar alguna zona de la terraza para poder fumar.

En el caso de los no fumadores, acogen la noticia con alegría: «Creo que a los fumadores les va a parecer algo desmedido, pero a mí me viene fenomenal», contaba Elisa, exfumadora. «Cuando prohibieron fumar en interiores no pasó nada, al final nos acostumbramos», expuso otra clienta que por aquella época fumaba.