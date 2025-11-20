Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 20 de noviembre
Salamanca
Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:57
Un camión vuelca en la A-62
El suceso ha tenido lugar en torno a las 7:00 horas en el kilómetro 233, sentido Portugal
La Navidad ya asoma entre elefantes y photocalls
Se instalan nuevas decoraciones en la plaza de la Libertad y en Dominicos
Quejas de los trabajadores por los problemas generados por el traslado de la Audiencia y seis juzgados
La mudanza se produce a escasas semana de la entrada en funcionamiento del nuevo tribunal de instancia, que implicará un nuevo «baile» de oficinas
Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar
Efectivos de la Guardia Civil del puesto de La Alberca localizaron el vehículo del septuagenario y continuaron la búsqueda a pie
Detenido tras huir y forcejear con la Policía por haber robado dos patinetes y una bici eléctrica
El arrestado, que opuso gran resistencia, portaba una navaja ilegal y una tarjeta bancaria robada
Dos vecinos de Salamanca detenidos por robar cable en una planta fotovoltaica en Pedrosa del Rey
En las inmediaciones, la Guardia Civil localizó a dos hombres dentro de una furgoneta. Ambos admitieron haber cargado los recortes de cableado
Un agricultor salmantino, condenado por provocar un incendio en plena alerta máxima y daños en otras fincas
La Audiencia Provincial declara firme la condena después de que el agricultor asumiera los hechos y reparara los daños antes del juicio. Ocurrió el 14 de junio de 2022 en una parcela cuando trabajaba con una cosechadora y un tractor
Revuelo en el sorteo de casetas del Carnaval del Toro por unas bases «poco claras»
Aunque el acto se realizó con normalidad, hubo protestas acerca de la preferencia o no de las solicitudes con certificado digital, y el resultado final se anunciará la próxima semana
Dani Fernández agota todas sus entradas en menos de 40 minutos y se ve obligado a ampliar el aforo para su concierto en Salamanca
El cantante de Ciudad Real anunció ayer que la ciudad del Tormes sería el escenario en el que haría la primera parada de su gira, 'La Insurreción Tour'
Alejandro Talavante, pregonero mayor del Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo
El Ayuntamiento ha confirmado que el torero será el encargado de abrir los días más esperados de la localidad
Antonio Cámara: «Siempre preocupa un ciberataque. Ha sido una intrusión a través de credenciales de alguien del Ayuntamiento»
El alcalde de Béjar asegura que el Consistorio ha sufrido hace meses un ciberataque por parte de un hacker que accedió a datos administrativos y policiales. «No ha habido una exposición de datos sino para dañar la reputación del Ayuntamiento», ha afirmado
Aldealengua estrena su primera infraestructura de 1 millón de euros: la depuradora de aguas residuales
Se ha levantado en una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados. Esta dimensionada para atender a más de 1.100 personas y totalmente automatizada
La Junta inyecta 298.200 euros a la industria textil de Béjar para que desarrolle tejidos innovadores
La consejería de Industria financia un proyecto para impulsar la competitividad del sector. La Agrupación de Fabricantes solicitó una subvención para impulsar nuevos productos unidos a la uniformidad
«Abeja que sale, abeja que se come»
Velutina y abejaruco amenazan la producción de miel en Salamanca
El V Centenario de la Escuela de Salamanca y el cambio de Estatutos marcan el inicio del curso universitario
La Universidad ha alcanzado récord de matriculaciones con 40.000 estudiantes en todas sus sedes