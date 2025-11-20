Un camión vuelca en la A-62 la mañana de este jueves El suceso ha tenido lugar en torno a las 7:00 horas en el kilómetro 233, sentido Portugal

J. F. R. Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:39

Un camión ha volcado pasadas las 7:00 horas de la mañana de este jueves en la autovía A-62, concretamente, a la altura del kilómetro 233, en sentido Portugal, un punto cercano al municipio salmantino de Castellanos de Moriscos.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los Bomberos de la Diputación para asegurarse de que no hay ninguna fuga de combustible que ponga en riesgo la seguridad de los conductores.

No se han reportado heridos en este accidente.

