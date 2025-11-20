Dani Fernández agota todas sus entradas en menos de 40 minutos y se ve obligado a ampliar el aforo para su concierto en Salamanca El cantante de Ciudad Real anunció ayer que la ciudad del Tormes sería el escenario en el que haría la primera parada de su gira, 'La Insurreción Tour'

La Gaceta Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Dani Fernández no deja de sorprender a sus fans. Después de que ayer anunciase que Salamanca sería la primera parada en su nueva aventura musical, 'La Insurreción Tour' —programada para el 7 de marzo en el Enjoy! Multiusos—, el cantante de Ciudad Real ha batido todos los récords agotando todas las entradas en apenas 40 minutos nada más ponerse a la venta a través de su página web.

Y es que tal ha sido la demanda que Dani Fernández se ha visto obligado a ampliar el aforo, que en principio estaba previsto para 2.500 personas en pista, asegurando que aún más fans podrán disfrutar del espectáculo.

Esta no será la primera vez que Dani Fernández actuará en la ciudad del Tormes. En 2021, pisó una sala de la ciudad gracias a una propuesta de Cadena 100 y, en 2023, ofreció un concierto durante las fiestas de Guijuelo.