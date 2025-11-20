Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Fernández, en LOS40 Music Awards Santander 2025. @DANIFDEZMUSIC EN INSTAGRAM

Dani Fernández agota todas sus entradas en menos de 40 minutos y se ve obligado a ampliar el aforo para su concierto en Salamanca

El cantante de Ciudad Real anunció ayer que la ciudad del Tormes sería el escenario en el que haría la primera parada de su gira, 'La Insurreción Tour'

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Dani Fernández no deja de sorprender a sus fans. Después de que ayer anunciase que Salamanca sería la primera parada en su nueva aventura musical, 'La Insurreción Tour' —programada para el 7 de marzo en el Enjoy! Multiusos—, el cantante de Ciudad Real ha batido todos los récords agotando todas las entradas en apenas 40 minutos nada más ponerse a la venta a través de su página web.

Y es que tal ha sido la demanda que Dani Fernández se ha visto obligado a ampliar el aforo, que en principio estaba previsto para 2.500 personas en pista, asegurando que aún más fans podrán disfrutar del espectáculo.

Esta no será la primera vez que Dani Fernández actuará en la ciudad del Tormes. En 2021, pisó una sala de la ciudad gracias a una propuesta de Cadena 100 y, en 2023, ofreció un concierto durante las fiestas de Guijuelo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos nombres de moda para los bebés que triunfan en Salamanca
  2. 2 La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
  3. 3 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  4. 4 Franco: 50 años de la muerte del alcalde y honoris repudiado
  5. 5 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  6. 6 Condenado a 2,5 años de cárcel el camionero que atropelló mortalmente a otros tres transportistas cuando viajaba a Salamanca
  7. 7 El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
  8. 8 El nuevo reto de Domingo López Chaves
  9. 9 El maestro cumple su palabra y Julio Norte vuelve a torear 58 días después
  10. 10 Una mujer herida tras la colisión entre un camión y un coche en la rotonda de la SA-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dani Fernández agota todas sus entradas en menos de 40 minutos y se ve obligado a ampliar el aforo para su concierto en Salamanca

Dani Fernández agota todas sus entradas en menos de 40 minutos y se ve obligado a ampliar el aforo para su concierto en Salamanca