Dani Fernández. @DANIFDEZMUSIC EN INSTAGRAM

Salamanca será la primera parada de Dani Fernández en su nueva gira, 'La Insurrección Tour'

El artista arranca su esperado tour por España en 2026 tras un año histórico para su carrera

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:06

Dani Fernández no para de sorprender a sus fans. Tras firmar un año histórico en su carrera, el cantante ha anunciado 'La Insurrección Tour', una gira que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo 2026.

De esta nueva gira, la primera cita será en Salamanca, el 7 de marzo, en el Enjoy! Multiusos, donde Fernández dará el pistoletazo de salida a la serie de conciertos que ofrecerá en España y en Latinoamérica. Esta no será la primera vez que el artista pise la ciudad: en el año 2021, actuó en una sala de Salamanca gracias a una propuesta de Cadena 100, y en el año 2023, ofreció un concierto durante las fiestas de Guijuelo.

En los últimos meses, Dani Fernández ha recibido importantes reconocimientos que refuerzan su proyección en la música española. En la ceremonia de los LOS40 Music Awards Santander 2025, se alzó con el premio a Mejor Colaboración – Categoría España por el tema '¿Y si lo hacemos?', junto a Valeria Castro, dedicándole unas emotivas palabras a la artista canaria, que se encuentra temporalmente alejada de los escenarios.

Fechas y ciudades confirmadas

07/03 - Salamanca (Enjoy! Multiusos)

14/03 - Barcelona (Palau Sant Jordi)

18/04 - Valencia (Roig Arena)

25/04 - Pamplona (Navarra Arena)

02/05 - A Coruña (Coliseum)

09/05 - Avilés (Pabellón de la Magdalena)

21/05 - Ciudad de México (Lunario)

06/06 - Murcia (Espacio Norte)

20/06 - Granada (Plaza de Toros)

28/06 - Sevilla (Icónica Sevilla Fest)

04/07 - Málaga (Marenostrum Fuengirola)

30/07 - Santander (Campa de la Magdalena)

20/08 - Pontevedra (Explanada Recinto Ferial)

29/08 - Albacete (Estadio José Copete)

17/10 - Madrid (Movistar Arena)

