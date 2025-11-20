Aldealengua estrena su primera infraestructura de 1 millón de euros: la depuradora de aguas residuales Se ha levantado en una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados. Esta dimensionada para atender a más de 1.100 personas y totalmente automatizada

La localidad de Aldealengua ha estrenado una depuradora de aguas residuales que ha supuesto una inversión de 1 millón de euros en el municipio para la que se han coordinado la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el Consistorio. Las dos grandes administraciones han aportado cada una el 40% de la inversión en tanto que el 20% restante estará a cargo del Ayuntamiento.

La parcela municipal que acoge la nueva instalación cuenta con 2.500 metros y se ha instalado un sistema de depuración de las aguas residuales mediante biodiscos que se ha dimensionado para poder atender a un equivalente de 1.154 habitantes y un caudal medio de 430,32 m3 diarios. La instalación está totalmente automatizada, con lo que se podrá manejar de forma remota.

Tal como indicó el alcalde de la localidad, Jerónimo Herrero: «Esta obra ya tenía carácter de urgencia porque Aldealengua es un pueblo en crecimiento y al aumentar el número de vecinos era muy necesaria para atender la demanda que tenemos».

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, indicó: «El tipo de financiación que se ha logrado para esta obra supone que el Ayuntamiento contará con 25 años para pagarla y también tendrá el mantenimiento durante este periodo. Cabe recordar que muchos pueblos reciben de forma recurrente sanciones de la CHD o de la CHT por el tema de los vertidos y ahí es donde entramos las instituciones para darle solución».

La diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, aseveró: «Desde el área de Medio Ambiente de Diputación consideramos una obligación ofrecer a todos los municipios soluciones de depuración de sus aguas residuales para llegar al objetivo de «vertido cero» y para ello apostamos por la colaboración institucional».

La responsable de Medio Ambiente en la Diputación recordó que hay dos líneas de trabajo abiertas en conjunto con la Junta y los Consistorios, una para municipios de más de 500 habitantes y otra para las localidades con menos de medio millar de vecinos. En el primer bloque hay incluidas 34 actuaciones de las que 7 ya están en funcionamiento y otras 20 en ejecución. El presupuesto para estas obras es de 21 millones de euros.

En el caso de las localidades con menos de 500 residentes se ha previsto un total e 130 depuradoras con una inversión total que rondará los 18 millones de euros.