La Junta inyecta 298.200 euros a la industria textil de Béjar para que desarrolle tejidos innovadores

La Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de un total de 298.200 euros para impulsar la competitividad de la industria textil de Béjar mediante el desarrollo de tejidos innovadores.

La ayuda llegará a través de la consejería de Industria, Comercio y Empleo con el objetivo de que las fábricas textiles bejaranas desarrollen un proyecto de innovación para el desarrollo de nuevos tejidos.

La aprobación de la subvención llega después de la tramitación realizada por la Agrupación de Fabricantes de Béjar como entidad promotora del proyecto. Su objetivo es la creación de tejidos «Tipos Béjar», es decir, tejidos de altas prestaciones acordes con las características técnicas de la uniformidad en uso. Será posible ya que la ciudad de Béjar desarrolla en sus fábricas todo el proceso industrial textil desde la recepción y preparación de la lana hasta el acabado final del tejido por lo que se trata de un marco industrial positivo para fomentar el desarrollo de tenidos más competitivos.

La Agrupación de Fabricantes lleva años peleando para que Béjar recupere el proceso de fabricación de la uniformidad ya que, debido a los concursos de adjudicación, fue perdiendo su cuota de participación en esa producción para los cuerpos y fuerzas de seguridad.