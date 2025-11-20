«Abeja que sale, abeja que se come»

Susana Magdaleno SALAMANCA Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Un apicultor salmantino ha advertido de la presencia de un nido de velutina en Salamanca, en concreto en la localidad de Sobradillo. Una vez visto, avisó a su cooperativa, «Reina Kilama», la mayor de Salamanca con 150 socios, y su presidente, Santiago Canete, confirmó este miércoles que es la primera vez que tiene constancia de la aparición de un nido de avispa asiática en la provincia. Tras indicárselo Canete, el apicultor comunicó a la organización agraria COAG la existencia del nido, con el fin de que contactara con la Junta de Castilla y León. Cada uno de estos nidos puede acoger unos 6.000 individuos cada temporada y llega a medir entre 70 y 90 centímetros de alto. Ahora no está en periodo de actividad, y es en septiembre cuando aumenta el riesgo de ataques. Santiago Canete, presidente de «Reina Kilama», calificó ayer la situación como «preocupante», por el momento que atraviesa ahora el sector, «con una mortandad de abejas tremenda».

La Junta de Castilla y León acaba de anunciar que está intensificando las actuaciones para mejorar la detección temprana de la velutina en la provincia leonesa, con gestión de avisos y retirada de nidos. En León, se han retirado en el último año en torno a 80 de esta especie invasora que llegó a España en 2010. Desde entonces, se ha extendido por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña -donde los apicultores han pedido al Gobierno que ponga en marcha un plan estratégico- , Aragón y llega ya a zonas de Castilla y León. La comunidad con más nidos es Galicia, con unos 5.000 retirados este año. Se han producido muertes por picaduras de velutina, bien al ser alérgica la persona o por múltiples picaduras.

El apicultor salmantino Rafael Canete sabe lo que es «convivir» con velutina. Fue en Burgos, hace en torno a 3 años, y reconoce que eran incontrolables. «Las abejas no salían, poníamos trampas, nos defendíamos dándoles manotazos...» Reconoce que lo pasó mal, pero pudo proteger en cierto modo a las abejas. La presencia de velutina en Sobradillo, en Las Arribes del Duero, le parece sin duda preocupante y pide un control.

No obstante, considera que la mayor amenaza está en el abejaruco, un pájaro migratorio que permanece en España desde marzo hasta aproximadamente mediados de septiembre, cuando emprende el regreso a África. Se alimenta sobre todo de abejas, que captura al vuelo. «Abeja que sale, abeja que se come», se lamenta Rafael Canete, que, además, asegura que nunca ha visto tantos como este verano. Es un pájaro protegido, que no puede ser cazado. De momento, tampoco han dado resultado medidas disuasorias. «Este año no hemos tenido casi nada de miel y eso es mucho por culpa de los abejarucos», advierte este apicultor. «No es posible tener colmenas con los abejarucos y con las velutinas: no podemos vivir con ello», señala. A esto se añade que el año, además de ser bajo en producción, también lo es en precios.