Detenido tras huir y forcejear con la Policía por haber robado dos patinetes y una bici eléctrica El arrestado, que opuso gran resistencia, portaba una navaja ilegal y una tarjeta bancaria robada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, tras sustraer recientemente dos patinetes y una bicicleta eléctrica.

La intervención se produjo en la madrugada del pasado martes, 18 de noviembre, cuando los agentes observaron a dos varones circulando en un patinete por la avenida Juan Pablo II. Pese a las repetidas indicaciones policiales para que se detuvieran, ambos hicieron caso omiso y emprendieron la huida, iniciándose así una persecución que continuó a pie y culminó con la detención del conductor, que opuso una fuerte resistencia.

Para evitar ser interceptado, el conductor aceleró, subió a la acera y accedió a un parque, donde él y su acompañante abandonaron el patinete y huyeron en direcciones opuestas. Los agentes continuaron la persecución a pie, logrando localizar al conductor escondido detrás de un árbol. Al ser descubierto, el individuo lanzó varios puñetazos e inició un forcejeo con uno de los agentes, que finalmente logró reducirlo y detenerlo.

Una vez identificado, los policías comprobaron que el detenido coincidía con el autor del robo de dos patinetes ocurridos a principios de octubre, ambos asegurados con candado, así como de la sustracción de una bicicleta eléctrica al día siguiente.

Durante el registro de sus pertenencias se le intervino una navaja que excedía las dimensiones legalmente permitidas, por lo que fue propuesta la correspondiente sanción administrativa. También se le encontró una tarjeta bancaria a nombre de un hombre que había denunciado el robo de su cartera y de la tarjeta localizada en poder del detenido.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales junto con los objetos intervenidos, donde se practicaron las diligencias oportunas. Concluidos los trámites, se puso el caso en conocimiento del juzgado de guardia, ante cuyo titular pasó a disposición.

