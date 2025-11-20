El V Centenario de la Escuela de Salamanca y el cambio de Estatutos marcan el inicio del curso universitario La Universidad ha alcanzado récord de matriculaciones con 40.000 estudiantes en todas sus sedes

Clara Delgado Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca inicia el curso académico 2025-2026 consolidando su crecimiento en docencia, investigación, infraestructuras y número de estudiantes. Así lo destacó este jueves el rector, Juan Manuel Corchado, durante la sesión ordinaria del Claustro, en la que presentó las líneas de actuación para un año marcado por la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y la reforma de los Estatutos de la institución.

Como señaló, el nuevo curso ha comenzado con una subida generalizada en las matrículas de todos los niveles formativos. Los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora alcanzan la cifra récord de 40.000 estudiantes. En grado, registra 23.282 alumnos, un 2% más que el curso anterior; en Máster, 2.475, con un crecimiento del 4%; y en Doctorado, 3.300 estudiantes, que suponen un aumento del 5,4%. Destacan también el fuerte impulso de los Títulos Propios, con 2.731 matriculados (32% más), y la Universidad de la Experiencia sube hasta los 1.600 alumnos. Las Microcredenciales alcanzan los 995 inscritos, y los Cursos Internacionales reúnen a más de 5.000 estudiantes presenciales de español y a otros 3.000 onlines.

Corchado anunció que este curso se reforzará la presencia global de la Universidad con un plan centrado en la excelencia académica, la cooperación internacional y la creación de redes de conocimiento para consolidar la posición de la Universidad en los cinco continentes.

El rector recordó que la Universidad es un referente en investigación y captación de talento, destacando el liderazgo de la Universidad en captación de fondos competitivos, que la sitúan como «líder absoluto» en el ecosistema investigador de la Región. También anunció una nueva estrategia para coordinar los procesos de transferencia de conocimiento actualmente gestionados desde la Universidad, el Parque Científico, la Fundación y el IBSAL, con el fin de dotar al sistema de «mayor cohesión y eficiencia». En este ámbito, una de las principales novedades será la inauguración del Centro de Transferencia, Innovación, Emprendimiento y Empleo (T+I+E) en el Complejo Peñuelas.

El curso vendrá acompañado de una intensa actividad en infraestructuras, con la inauguración de la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, el inicio de las obras del nuevo campus en el distrito tecnológico, la construcción del edificio M4 del Parque Científico, el nuevo aulario para la Facultad de Geografía e Historia y la reforma de la Biblioteca Santa María de los Ángeles.

La institución continúa también avanzando en la creación de la Facultad y Clínica Veterinaria, que albergará el nuevo grado en Veterinaria. El Ayuntamiento ha cedido ya la parcela en Huerta Otea y la memoria final del título ha sido remitida a la ACSUCyL para su evaluación.

Como explicó el rector, 2026 será un año clave con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. «Se han hecho gestiones y se siguen haciendo para conseguir la declaración del quinto centenario como acontecimiento excepcional, aunque todavía no se ha obtenido una responsabilidad afirmativa», afirmó. En esta línea, las actividades se organizarán entorno a tres programas: actividades transversales, dirigidas a la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía; actividades institucionales, impulsadas por los vicerrectorados y vinculadas con el ámbito de competencias de cada uno de ellos; y actividades específicas, relacionadas con varios hitos de la Escuela de Salamanca.

Corchado anunció también que la reforma de los Estatutos entrará en 2026 en su fase decisiva, con la convocatoria en el mes de enero de un Claustro extraordinario, que nombre la comisión que, sobre el borrador de estatutos elaborado, tome el relevo en el desarrollo del mismo, de manera que el documento definitivo está aprobado a lo largo del próximo año.