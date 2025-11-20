Dos vecinos de Salamanca detenidos por robar cable en una planta fotovoltaica en Pedrosa del Rey En las inmediaciones, la Guardia Civil localizó a dos hombres dentro de una furgoneta. Ambos admitieron haber cargado los recortes de cableado

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones, residentes en Salamanca, como presuntos autores de un delito de hurto de cable de aluminio en una planta fotovoltaica situada en la localidad vallisoletana de Pedrosa del Rey.

Según la Benemérita, los hechos ocurrieron el pasado martes, 11 de noviembre de 2025, cuando una patrulla de seguridad ciudadana que prestaba servicio ciudadano en el municipio de Tordehumos recibió un aviso urgente de la Central Operativa de Servicios 062, alertando de que varios trabajadores habían sorprendido a dos individuos intentando sustraer material del interior de las instalaciones.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el jefe de obra, quien confirmó que los sospechosos habían sido vistos manipulando y cargando cableado de aluminio, presuntamente para robarlo.

En las inmediaciones, la patrulla del Instituto Armado localizó a dos hombres dentro de una furgoneta. Ambos admitieron haber cargado recortes de cable, aunque afirmaron haberlos devuelto tras ser descubiertos. Tras comprobar los hechos e identificarlos, los efectivos de la Guardia Civil procedieron a su detención por hurto.

La furgoneta empleada en la tentativa de robo fue intervenida y trasladada al acuartelamiento de la Guardia Civil de la localidad de Medina de Rioseco, donde quedó depositada a disposición judicial.

La Guardia Civil ha remitido las diligencias y a los arrestados al Juzgado de Medina de Rioseco (Valladolid).