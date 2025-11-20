Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil acompaña al hombre en Miranda de Castañar. GUARDIA CIVIL

Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar

Efectivos de la Guardia Civil del puesto de La Alberca localizaron el vehículo del septuagenario y continuaron la búsqueda a pie

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

Un hombre de 78 años ha sido localizado este jueves en buen estado tras haberse desorientado mientras paseaba por una zona de monte en el término municipal de Miranda del Castañar.

Según ha informado la Guardia Civil de Salamanca en sus redes sociales, el aviso se recibió sobre las 15:00 horas, cuando el propio varón contactó para comunicar que desconocía su ubicación. De inmediato, se activó un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar antes de la llegada de la noche y la bajada de las temperaturas.

Efectivos del puesto de La Alberca localizaron el vehículo del hombre y continuaron la búsqueda a pie, ya que el terreno no contaba con caminos accesibles para los vehículos. Finalmente, el anciano fue encontrado ileso y acompañado hasta su coche.

La Guardia Civil recuerda la importancia de detenerse en el lugar y pedir ayuda de inmediato en caso de desorientación, además de usar con prudencia la batería del teléfono móvil. El servicio de emergencias 062 está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos nombres de moda para los bebés que triunfan en Salamanca
  2. 2 La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
  3. 3 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  4. 4 Franco: 50 años de la muerte del alcalde y honoris repudiado
  5. 5 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  6. 6 Condenado a 2,5 años de cárcel el camionero que atropelló mortalmente a otros tres transportistas cuando viajaba a Salamanca
  7. 7 El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
  8. 8 El nuevo reto de Domingo López Chaves
  9. 9 El maestro cumple su palabra y Julio Norte vuelve a torear 58 días después
  10. 10 Una mujer herida tras la colisión entre un camión y un coche en la rotonda de la SA-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar

Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar