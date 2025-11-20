Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar Efectivos de la Guardia Civil del puesto de La Alberca localizaron el vehículo del septuagenario y continuaron la búsqueda a pie

Un hombre de 78 años ha sido localizado este jueves en buen estado tras haberse desorientado mientras paseaba por una zona de monte en el término municipal de Miranda del Castañar.

Según ha informado la Guardia Civil de Salamanca en sus redes sociales, el aviso se recibió sobre las 15:00 horas, cuando el propio varón contactó para comunicar que desconocía su ubicación. De inmediato, se activó un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar antes de la llegada de la noche y la bajada de las temperaturas.

Efectivos del puesto de La Alberca localizaron el vehículo del hombre y continuaron la búsqueda a pie, ya que el terreno no contaba con caminos accesibles para los vehículos. Finalmente, el anciano fue encontrado ileso y acompañado hasta su coche.

La Guardia Civil recuerda la importancia de detenerse en el lugar y pedir ayuda de inmediato en caso de desorientación, además de usar con prudencia la batería del teléfono móvil. El servicio de emergencias 062 está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.