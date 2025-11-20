Quejas de los trabajadores por los problemas generados por el traslado de la Audiencia y seis juzgados La mudanza se produce a escasas semana de la entrada en funcionamiento del nuevo tribunal de instancia, que implicará un nuevo «baile» de oficinas

La Gaceta Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:29

Los sindicatos CSIF y STAJ denuncian los problemas que estos días está generando el cambio de ubicación de siete juzgados de Salamanca para vaciar el edificio de la Audiencia Provincial, de cara a su próxima reforma. Ambas formaciones inciden en que la reubicación de funcionarios está provocando numerosas complicaciones y se produce a pocas semanas de que muchos de ellos tengan que volver a cambiar de oficina por la entrada en funcionamiento del nuevo tribunal de instancia.

«Las prisas nunca han sido buenas consejeras. Exigimos a la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio y a la Gerencia Territorial de Justicia que no haya improvisaciones y esté todo bien programado para la nueva fase de traslados», avisa el sindicato STAJ.

Desde CSIF inciden en que el personal está trasladando a escasas semanas de que se vuelva a producir una nueva revolución en la Justicia salmantina por la reordenación que la Ley de Eficiencia de la Justicia.

«Es muy preocupante observar que esta gestión 'programada' está generando disfuncionalidades que afectan al correcto desarrollo de la actividad laboral de los órganos judiciales, que afectan al personal de los juzgados, profesionales y que afectan sobre todo a los ciudadanos. Se están celebrando juicios en sedes judiciales distintas a donde se ha ubicado el órgano judicial, en concreto los Juzgados de lo contencioso celebran en Torres Villaroel cuando están en Gran Vía, obligando al personal a estar continuamente trasladándose para las vistas. Hay dudas sobre donde señalar nuevos juicios pues no hay fechas concretas para que esté preparada la nueva sala de vistas, el correo no se está recibiendo de forma adecuada en las nuevas ubicaciones», denuncia Staj.

Además, según este sindicato «hay fallos estructurales en las nuevas dependencias que se han de corregir con premura; armarios de expedientes fuera de donde están ubicados los funcionarios, armarios situados en vías de paso, armarios sin anclar colocados incluso delante de radiadores, ubicación de personal ajeno al órgano judicial dentro de las dependencias del juzgado (un Perito Judicial), baños públicos compartidos, por no decir que alguna caja del algún juzgado trasladado no se localizaba...».

