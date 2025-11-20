Antonio Cámara: «Siempre preocupa un ciberataque. Ha sido una intrusión a través de credenciales de alguien del Ayuntamiento» El alcalde de Béjar asegura que el Consistorio ha sufrido hace meses un ciberataque por parte de un hacker que accedió a datos administrativos y policiales. «No ha habido una exposición de datos sino para dañar la reputación del Ayuntamiento», ha afirmado

TEL Béjar Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

La preocupación por los sistemas de seguridad en el Ayuntamiento de Béjar se ha visto alterada este jueves debido a un ciberataque que, según ha avanzado el equipo de Gobierno, tuvo lugar hace tiempo con acceso a ficheros de datos personales.

En un comunicado, los responsables en el gobierno municipal han confirmado haber tenido conocimiento de que una identidad en Internet había informado que tenía acceso a información personal almacenada en los sistemas informáticos del Consistorio bejarano y que había sido sustraída para otros fines.

El equipo de Gobierno avanzó ayer estar en contacto con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado para recabar la información necesaria que permita esclarecer la «posible obtención de datos de manera ilícita».

A mayores, el alcalde, Antonio Cámara, mantiene también coordinación permanente con el grupo de inteligencia criminal de la Guardia Civil como organismo encargado de la investigación. «Siempre preocupa un ciberataque. En este caso, ha sido una intrusión a través de credenciales de alguien del Ayuntamiento. No ha habido una exposición de datos sino que ha sido para dañar la reputación del Ayuntamiento» ha afirmado Antonio Cámara.

Sin embargo, lo más llamativo de este caso es la datación del ciberataque ya que, según fuentes municipales, se produjo «hace meses o incluso de más de un año» si bien el equipo de Gobierno ha tenido información en la jornada de este jueves.