Un hombre transporta con una carretilla el elefante que decorará la plaza de La Libertad. ALMEIDA

La Navidad ya asoma entre elefantes y photocall

Se instalan nuevas decoraciones en la plaza de la Libertad y en Dominicos

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:35

A menos de una semana para que se encienda la Navidad en Salamanca (la iluminación arrancará el próximo 27 de noviembre) la ciudad empieza a completar su decoración para las próximas fiestas.

 Hoy ha llegado el elefante que decorará la plaza de la Libertad, una pieza de gran tamaño de estilo asiático que se iluminará por la noche.

 Están previstos otros dos elementos más: uno en el parque de Colón y otro en la plaza del Mercado Central.

 La plaza de Concilio de Trento, frente a Los Dominicos, ha estrenado ya el photocall con la leyenda "Salamanca es Navidad", escenario al que en los últimos días acuden residentes y muchos turistas para inmortalizar su paso por la ciudad.

 Este lunes se descargaron las piezas del gran árbol de 23 metros de alto que decora la Plaza Mayor de Salamanca, elemento que ya está completamente montado.

 En este caso, los técnicos se centran estos días en realizar las pruebas de iluminación, que comenzaron ayer y se extenderán hasta la próxima semana, tanto para asegurar la iluminación del abeto como para comprobar el nuevo videomapping que le acompaña.

