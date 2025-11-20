Revuelo en el sorteo de casetas del Carnaval del Toro por unas bases «poco claras»

S. Dorado Ciudad Rodrigo Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:32 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

El esperado sorteo de casteas del Carnaval del Toro se llevó a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con bastante polémica. De las 31 casetas totales, de las cuales 9 son las que recientemente se incorporaron en Jardines de Bolonia, salieron a sorteo en el acto estas nueve, ya que las restantes están adjudicadas. 18 asociaciones y 4 peñas formularon la solicitud, aunque, como las asociaciones tienen prioridad, se excluyeron del primer sorteo, con los números 5,17, 18 y 21. Sin embargo, antes de que el collar de cuentas se diluyera para formar las bolas que se una mano inocente debe extraer, el concejal Víctor Gómez atendió las primeras dudas de los allí presentes, que señalaban que en las bases se daba prioridad a los solicitantes que se habían inscrito vía telemática, «algo que requiere certificado digital y cuesta dinero aunque sea poco», matizaba uno de los allí presentes Así, algunos calificaron de «injusta» la votación y proponían posponerla.

Finalmente, y tras deliberar, se decidió proceder igualmente al sorteo, aunque el jurado deberá reunirse para tomar una decisión final, que se espera que se anuncie durante la próxima semana. Los números agraciados fueron el 9, 11, 8, 12, 10, 7, 15, 3 y 22; posteriormente se extrajeron el 20, 1, 4, 13, 16, 2, 14, 6 y 19, y se dejaron para el final los números de las peñas. Sin una decisión aún sobre la mesa, se estudiarán las bases, las cuales son difusas respecto a este punto, especificando en un apartado que «se tendrán preferencia las solicitudes cursadas por peñas/asociaciones legalmente constituidas que dispondrán de CIF y firma digital», así como que «las proposiciones se presentarán únicamente de forma electrónica», en otro de los apartados de las bases, por lo que queda determinar si las solicitudes en el registro civil son válidas o si simplemente carecen de preferencia.