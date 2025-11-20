Alejandro Talavante, pregonero mayor del Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo El Ayuntamiento ha confirmado que el torero será el encargado de abrir los días más esperados de la localidad

D. S. Ciudad Rodrigo Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:23

El Carnaval del Toro de 2026 ya tiene pregonero mayor, la persona encargada de dar el pistoletazo de salida a los días más esperados en Ciudad Rodrigo. El torero, Alejandro Talavante ha sido el elegido por el Ayuntamiento y ha aceptado la invitación realizada por el alcalde, Marcos Iglesias, para llevar a cabo esta importante labor.

«Vaya por delante el agradecimiento propio y de Ciudad Rodrigo por aceptar ser el pregonero del Carnaval del Toro 2026 y colaborar en el engrandecimiento de las Fiestas Grandes al tiempo que quiero destacar que Alejandro Talavante no solo es uno de los principales matadores de toros de la actualidad, número 1 del escalafón, que celebra 20 años de alternativa sino también un entusiasta de nuestro Carnaval», señala Marcos Iglesias.

Por su parte, el diestro ha destacado que, aunque son muchos los pregones que le han ofrecido, con Ciudad Rodrigo se ve «obligado a aceptar, por el intenso vínculo que nos une a esta ciudad y por ser una de las ciudades que más trabajan en defensa y promoción de la Tauromaquia en sus múltiples facetas». Alejandro Talavante estuvo presente en el Carnaval del Toro de este año, formando cartel el Sábado día 1 de marzo con los diestros Enrique Ponce y Juan Ortega y la novillera Raquel Martín, con ganado de El Freixo.

El matador de toros ofrecerá el Pregón Mayor del Carnaval del Toro 2026 el día 13 del próximo mes de febrero, Viernes de Carnaval, en el Teatro Nuevo «Fernando Arrabal» abriendo oficialmente las Fiestas Grandes de Miróbriga, con una intervención previa desde la galería alta de la Casa Consistorial en el ya tradicional «pregoncillo» popular ante la Plaza Mayor convertida en coso taurino.