Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 14 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 14 de octubre 2025, 20:00
La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
El individuo tenía una requisitoria en vigor por delitos de especial gravedad
Mañueco anuncia un bono anual de 300 euros para compensar la subida del Gobierno a los autónomos
El proyecto de Presupuestos regionales para 2026 asciende a 15.715 millones de euros
Acuerdo para fijar el primer precio del cereal
Repeticiones en el vacuno por la incertidumbre sanitaria que hay en el mercado
Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
Los agentes comprobaron que sobre ella pesaba una orden de detención de un juez de Salamanca. La mujer, vecina de una localidad próxima a la capital, acudió como víctima y acabó siendo trasladada al Juzgado de Guardia.
Un reventón en la calle Azafranal deja sin agua a los vecinos hasta las 14.30 horas
Desde primera hora los operarios están trabajando para recuperar el suministro
La oleada de robos en el fútbol local se recrudece y suma nuevas víctimas, de los vestuarios a los coches: «Requiere una respuesta urgente»
El Salamanca UDS denuncia hasta cinco sustracciones distintas en el entorno de las instalaciones del Helmántico
Ali y Moha, los hermanos afganos refugiados en el fútbol salmantino: «Allí se juega donde se puede y sin reglas»
El Deportivo Salamanca les abrió sus puertas y la esperanza de tener un futuro
Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia
La Audiencia Provincial le impone un año de prisión, alejamiento y libertad vigilada, así como 10.000 euros de indemnización que ya abonó. Relata que el varón al besó en la boca y en el cuello, pese a que la pequeña se negó
Una mujer herida en una colisión entre dos coches en la avenida de los Cipreses
El accidente ha tenido lugar este martes por la mañana. La víctima, de unos 45 años, fue trasladada al Hospital de Salamanca
SystemEU: más de 75 expertos se reúnen en Salamanca para impulsar la innovación en Castilla y León
El proyecto, en el marco del evento Startup Olé, cuenta con una inversión de más de 14 millones de euros | La cumbre reúne a cinco regiones que colaboran para avanzar en tres sectores claves: energía, movilidad y salud
La VIII edición de UniverUsal abre sus puertas a más de 220 estudiantes
El acto contó con la graduación de seis estudiantes de la promoción anterior
40 candidatas para ilustrar el cartel de la próxima Semana Santa
La fotografía ganadora se descubrirá el 6 de noviembre en una gala en el Teatro Liceo
Ciudad Rodrigo declara el agua no apta en un barrio y una pedanía
Los vecinos podrán abastecerse de agua potable por medio de los depósitos instalados a tal efecto
Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela
Cierran por falta de relevo en su negocio. La alcaldesa, Nieves García, muestra su esperanza de que ese servicio reabra dentro de poco tiempo.
Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro
El suceso ocurrió en la calle Isaac Peral y obligó a intervenir a la Policía Local de Salamanca