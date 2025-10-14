Un reventón en la calle Azafranal deja sin agua a los vecinos hasta las 14.30 horas Desde primera hora los operarios están trabajando para recuperar el suministro

Un reventón en la calle Azafranal ha dejado sin agua a los vecinos de la zona. En concreto, se ha roto en esa calle una tubería de fibrocemento DN150, dejando sin suministro el área comprendida en la calle Azafranal desde la intersección con la calle Toro hasta la intersección con la Plaza Santa Eulalia, según informa el Ayuntamiento de Salamanca.

También está sin suministro la calle Dean Polo Benito y la Plaza Santa Eulalia Eulalia.

Las estimaciones apuntan a que el suministro estará repuesto en torno a las 14:30 horas de este martes

