Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este martes 14 de octubre Acuerdo entre agricultores y compradores para fijar el precio del maíz nuevo

Isabel Alonso Martes, 14 de octubre 2025, 12:06

La Lonja de Salamanca ha aprobado el primer precio del maíz nuevo a 213 euros tras el consenso al que han llegando los agricultores y compradores en la mesa. Antes, ambos sectores han tenido sus más y sus menos en un tenso debate que arrancó con la propuesta de los operadores de quitar el maíz de las cotizaciones durante una semana, algo a lo que los productores se negaron desde el principio.

Además de fijar el precio nuevo del maíz, la mesa ha aprobado una subida de 1 euro de la cebada, el cereal más firme en este momento, y ha repetido el trigo, a pesar de las quejas de los agricultores por haberlo bajado «sin sentido» la pasada semana. También ha repetido la paja, aunque sigue la preocupación por la ausencia de «otoñada» en el campo, y del girasol.

Menos problemas ha habido en el ovino, donde también hoy los ganaderos y compradores se han puesto de acuerdo en repetir las cotizaciones de lechazos y corderos, aunque las ventas de los animales más grandes siguen pesadas.

En cuanto al vacuno de carne, el presidente ha optado por repetir el precio de añojos y terneras después de muchos meses de subidas por la «incertidumbre» que han generado los casos de dermatosis nodular en Cataluña. Los ganaderos, a pesar de reconocer que el mercado está «más estable», han seguido protestando por el desfase que arrastra la tablilla, por lo que han llegado a pedir 10 céntimos de subida.

También en el vacuno de vida, se ha aprobado una repetición para los terneros por los problemas sanitarios. «Es una semana de transición hasta ver qué pasa», se ha escuchado durante el debate, donde los ganaderos han pedido una subida de 10 céntimos que el presidente no ha tenido en cuenta.