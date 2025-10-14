Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Momento de la detención. G.C.

La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional

Los antecedentes del detenido han obligado a redoblar esfuerzos en el dispositivo

Martes, 14 de octubre 2025, 12:24

La Guardia Civil ha detenido en Villares de la Reina a un hombre huido de la justicia y requerido por la Audiencia Nacional.

Por las características de los hechos y antecedentes del detenido, se ha llevado a cabo gracias a un dispositivo formado por Guardias Civiles de la U.O.P.J (Unidad Orgánica de Policía Judicial) y USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de Salamanca.

