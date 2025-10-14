Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mujer se presentó en el Cuartel de Santa Marta, donde acabó siendo detenida.

Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera

Los agentes comprobaron que sobre ella pesaba una orden de detención de un juez de Salamanca. La mujer, vecina de una localidad próxima a la capital, acudió como víctima y acabó siendo trasladada al Juzgado de Guardia.

M. C.

SALAMANCA

Martes, 14 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Fue a denunciar un robo y salió detenida. Una salmantina acudió en las últimas horas al cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes para informar de que habían entrado a robar en su vivienda. Sin embargo, lo que comenzó como una comparecencia como víctima terminó con su arresto. Los agentes comprobaron que sobre ella pesaba una requisitoria judicial en vigor dictada concretamente por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Salamanca por un hurto cometido en una gasolinera.

Según ha podido saber LA GACETA, la mujer, vecina de una localidad próxima a la capital salmantina, llegó a dependencias de la Guardia Civil para denunciar el supuesto robo en su casa. Como es habitual en estos casos, los agentes verificaron sus datos en el sistema policial, momento en el que saltó la alerta: tenía pendiente una orden de detención y personación emitida por la autoridad judicial.

De inmediato, los agentes procedieron a su arresto y la trasladaron a dependencias judiciales. Al tratarse de una requisitoria en vigor, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca, en funciones de guardia, donde compareció este lunes. Tras la comparecencia, el juez de guardia acordó su puesta en libertad, investigada eso sí por el hurto en la estación de servicio, señalan las fuentes consultadas.

Este tipo de situaciones, aunque poco habituales, no son excepcionales. Cuando una persona acude a dependencias policiales o judiciales, ya sea como víctima o testigo, sus datos son contrastados en las bases de datos de seguridad. Si existe alguna orden judicial activa, la ley obliga a ejecutar la detención, independientemente del motivo por el que la persona haya acudido.

En este caso, la requisitoria está relacionada con un hurto ocurrido en una gasolinera, un procedimiento que estaba pendiente de resolución judicial. La mujer, tras su paso por el Juzgado de Guardia, ha quedado en libertad provisional, aunque deberá comparecer de nuevo cuando sea requerida por la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  4. 4 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  5. 5 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  6. 6 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  7. 7 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  8. 8 Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
  9. 9 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  10. 10 Belén Esteban se reencuentra con Toño Sanchís en los Juzgados. La Fiscalía pide 3 años y medio para el exmanager

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera

Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera