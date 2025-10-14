Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera Los agentes comprobaron que sobre ella pesaba una orden de detención de un juez de Salamanca. La mujer, vecina de una localidad próxima a la capital, acudió como víctima y acabó siendo trasladada al Juzgado de Guardia.

M. C. SALAMANCA Martes, 14 de octubre 2025, 11:03

Fue a denunciar un robo y salió detenida. Una salmantina acudió en las últimas horas al cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes para informar de que habían entrado a robar en su vivienda. Sin embargo, lo que comenzó como una comparecencia como víctima terminó con su arresto. Los agentes comprobaron que sobre ella pesaba una requisitoria judicial en vigor dictada concretamente por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Salamanca por un hurto cometido en una gasolinera.

Según ha podido saber LA GACETA, la mujer, vecina de una localidad próxima a la capital salmantina, llegó a dependencias de la Guardia Civil para denunciar el supuesto robo en su casa. Como es habitual en estos casos, los agentes verificaron sus datos en el sistema policial, momento en el que saltó la alerta: tenía pendiente una orden de detención y personación emitida por la autoridad judicial.

De inmediato, los agentes procedieron a su arresto y la trasladaron a dependencias judiciales. Al tratarse de una requisitoria en vigor, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca, en funciones de guardia, donde compareció este lunes. Tras la comparecencia, el juez de guardia acordó su puesta en libertad, investigada eso sí por el hurto en la estación de servicio, señalan las fuentes consultadas.

Este tipo de situaciones, aunque poco habituales, no son excepcionales. Cuando una persona acude a dependencias policiales o judiciales, ya sea como víctima o testigo, sus datos son contrastados en las bases de datos de seguridad. Si existe alguna orden judicial activa, la ley obliga a ejecutar la detención, independientemente del motivo por el que la persona haya acudido.

En este caso, la requisitoria está relacionada con un hurto ocurrido en una gasolinera, un procedimiento que estaba pendiente de resolución judicial. La mujer, tras su paso por el Juzgado de Guardia, ha quedado en libertad provisional, aunque deberá comparecer de nuevo cuando sea requerida por la autoridad judicial.