Personal de emergencias atiende a la herida en el lugar del accidente. LA GACETA

Una mujer herida en una colisión entre dos coches en la avenida de los Cipreses

El accidente ha tenido lugar este martes por la mañana. La víctima, de unos 45 años, fue trasladada al Hospital de Salamanca

M. C.

SALAMANCA

Martes, 14 de octubre 2025, 11:26

Una mujer de unos 45 años de edad ha resultado herida este martes por la mañana en un accidente de tráfico registrado en la rotonda que conecta el paseo de la Estación con la avenida de los Cipreses, en Salamanca capital. El accidente se ha producido pasadas las 11:00 horas tras una colisión lateral entre dos turismos.

Hasta el lugar indicado por los alertantes se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, así como personal de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó los recursos necesarios para atender a la herida en el mismo punto del accidente. Tras las primeras asistencias en el lugar, la mujer fue evacuada al Hospital de Salamanca. Según testigos presenciales, la víctima se encontraba consciente aunque visiblemente dolorida por el impacto.

Agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local instruyen las diligencias para esclarecer las circunstancias del choque.

