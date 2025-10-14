Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro El suceso ocurrió en la calle Isaac Peral y obligó a intervenir a la Policía Local de Salamanca

Un hombre ha protagonizado este puente festivo un llamativo incidente nocturno en el barrio de Garrido tras romper a cabezazos el cristal de un bar y negarse después a soplar el etilómetro. La escena, ocurrida en la calle Isaac Peral de madrugada, obligó a intervenir a los agentes de la Policía Local, que lo localizaron en un vehículo cercano y lo trasladaron al hospital para su atención y la tramitación de diligencias.

Según informan fuentes del caso, los efectivos policiales fueron alertados en la madrugada de ayer después de que el individuo rompiera a cabezazos el cristal del bar 'El Reencuentro'.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron al autor dentro de un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones.

Los efectivos trataron de practicarle la prueba de alcoholemia, pero el hombre se negó, señalan las fuentes consultadas, lo que motivó su traslado al Hospital para recibir asistencia y completar las diligencias.

El suceso ocurrió de madrugada y que el cristal del local resultó dañado como consecuencia del golpe.

La negativa a someterse a la prueba de alcoholemia está tipificada como delito.