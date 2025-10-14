Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El individuo fue trasladado al Hospital.

Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro

El suceso ocurrió en la calle Isaac Peral y obligó a intervenir a la Policía Local de Salamanca

M. C.

SALAMANCA

Martes, 14 de octubre 2025, 10:13

Comenta

Un hombre ha protagonizado este puente festivo un llamativo incidente nocturno en el barrio de Garrido tras romper a cabezazos el cristal de un bar y negarse después a soplar el etilómetro. La escena, ocurrida en la calle Isaac Peral de madrugada, obligó a intervenir a los agentes de la Policía Local, que lo localizaron en un vehículo cercano y lo trasladaron al hospital para su atención y la tramitación de diligencias.

Según informan fuentes del caso, los efectivos policiales fueron alertados en la madrugada de ayer después de que el individuo rompiera a cabezazos el cristal del bar 'El Reencuentro'.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron al autor dentro de un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones.

Los efectivos trataron de practicarle la prueba de alcoholemia, pero el hombre se negó, señalan las fuentes consultadas, lo que motivó su traslado al Hospital para recibir asistencia y completar las diligencias.

El suceso ocurrió de madrugada y que el cristal del local resultó dañado como consecuencia del golpe.

La negativa a someterse a la prueba de alcoholemia está tipificada como delito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  4. 4 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  5. 5 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  6. 6 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  7. 7 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  8. 8 Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
  9. 9 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  10. 10 Belén Esteban se reencuentra con Toño Sanchís en los Juzgados. La Fiscalía pide 3 años y medio para el exmanager

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro

Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro