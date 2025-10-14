Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amigos y familiares han acompañado a Santiago y Mercedes (centro) en su despedida como panaderos. TEL

Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

Cierran por falta de relevo en su negocio. La alcaldesa, Nieves García, muestra su esperanza de que ese servicio reabra dentro de poco tiempo.

TEL

Béjar

Martes, 14 de octubre 2025, 17:31

Comenta

Santiago García y Mercedes Martín han cerrado una importante etapa tras 43 años como panaderos de Sorihuela.

Acompañados por familiares y amigos, han brindado por el inicio de la jubilación de Santiago el próximo 22 de octubre, aunque ya sin producción y reparto de pan desde el pasado lunes.

Imagen principal - Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela
Imagen secundaria 1 - Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela
Imagen secundaria 2 - Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

Con ese cierre, la localidad y la comarca de Béjar pierde un servicio más por falta de relevo en una profesión que carece de personas interesadas en continuar esa trayectoria al servicio de la hostelería y los clientes.

La alcaldesa y diputada, Nieves García, ha reconocido el trabajo de Santiago y Mercedes y ha afirmado que la localidad guarda la esperanza de que ese negocio se pueda reabrir en un futuro con nuevas personas al frente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  4. 4 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  5. 5 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  6. 6 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  7. 7 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  8. 8 Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro
  9. 9 Una mujer herida en una colisión entre dos coches en la avenida de los Cipreses
  10. 10 Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela