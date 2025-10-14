Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela Cierran por falta de relevo en su negocio. La alcaldesa, Nieves García, muestra su esperanza de que ese servicio reabra dentro de poco tiempo.

Amigos y familiares han acompañado a Santiago y Mercedes (centro) en su despedida como panaderos.

TEL Béjar Martes, 14 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Santiago García y Mercedes Martín han cerrado una importante etapa tras 43 años como panaderos de Sorihuela.

Acompañados por familiares y amigos, han brindado por el inicio de la jubilación de Santiago el próximo 22 de octubre, aunque ya sin producción y reparto de pan desde el pasado lunes.

Con ese cierre, la localidad y la comarca de Béjar pierde un servicio más por falta de relevo en una profesión que carece de personas interesadas en continuar esa trayectoria al servicio de la hostelería y los clientes.

La alcaldesa y diputada, Nieves García, ha reconocido el trabajo de Santiago y Mercedes y ha afirmado que la localidad guarda la esperanza de que ese negocio se pueda reabrir en un futuro con nuevas personas al frente.