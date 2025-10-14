Ciudad Rodrigo declara el agua no apta en un barrio y una pedanía Los vecinos podrán abastecerse de agua potable por medio de los depósitos instalados a tal efecto

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 14 de octubre 2025, 16:01 | Actualizado 16:15h.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el Consistorio pedáneo de Águeda han comunicado a la población que, debido a la turbidez excesiva detectada en el último análisis realizado el agua, se ha declarado como no apta para el consumo por lo que se pide a los vecinos tanto de Águeda como del Arrabal del San Sebastián que se abastezcan de los depósitos instalados para tal fin.

Desde el Ayuntamiento se está pendiente de la realización de las mejoras necesarias en la captación que abastece a estos dos núcleos de población, una actuación que se espera que sea rápida.