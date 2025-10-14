Mañueco anuncia un bono anual de 300 euros para compensar la subida del Gobierno a los autónomos El proyecto de Presupuestos regionales para 2026 asciende a 15.715 millones de euros

Marian Vicente Martes, 14 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

El presidente de la Junta ha presentado hoy el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 que mañana se registrarán en las Cortes y que ascienden a 15.715 millones de euros, los más altos de la historia de la Comunidad, ha dicho Mañueco.

Entre las novedades que recogen las cuentas se encuentra un bono anual de 300 euros que servirá para compensar la subida que tiene prevista el Gobierno de Pedro Sánchez a los autónomos.

También se duplicará las ayudas que tiene la comunidad por el nacimiento de hijos y se bonificará los peajes a los conductores recurrentes en las autovías que comunican las provincias de Castilla y León con Madrid, como por ejemplo la AP-6.

«Son unos presupuestos realistas y expansivos», ha dicho Mañueco, que también ha anunciado la mejora y ampliación de los servicios de prevención de incendios forestales, tanto en medios materiales como humanos y en materia sanitaria se comprará un nuevo helicóptero medicalizado en Salamanca, se mantendrá la educación gratuita de 0 a 16 años y se establecerá una ayuda para que las personas mayores puedan sustituir las bañeras por duchas.

El presidente de la Junta dijo que es consciente de que el Grupo Popular no tiene la mayoría suficiente para sacar adelante los Presupuestos, pero también avanzó que no escatimarán esfuerzos para que no haya excusas ni rodeos para que los grupos no apoyen estas cuentas. «Deberíamos anteponer todos los intereses de Castilla y León a los intereses partidistas», advirtió.