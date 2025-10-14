40 candidatas para ilustrar el cartel de la próxima Semana Santa La fotografía ganadora se descubrirá el 6 de noviembre en una gala en el Teatro Liceo

Clara Delgado Salamanca Martes, 14 de octubre 2025, 17:59

La plaza del Liceo se convierte en la sede de la Semana Santa durante el mes de octubre. Un total de 40 fotografías que optan a ser el cartel oficial de la Semana Santa de Salamanca 2026 se pueden ver en esta plaza salmantina hasta el 28 de octubre.

Las imágenes han sido seleccionadas por el jurado entre las 168 presentadas al certamen que convoca la Junta de Semana Santa desde hace más de cuarenta años, un dato que supone un crecimiento con respecto a las propuestas presentadas la pasada edición.

La concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, y el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo, han sido los encargados de presentar esta nueva exposición en la que han participado 33 fotógrafos.

«Con esta exposición invitamos a todos los salmantinos a que vayan haciendo ya sus apuestas, a ver cuál va a ser la imagen ganadora que se descubrirá en una gala el próximo día 6 de noviembre en el Teatro Liceo», reconoció la concejala.

La fotografía que quede en primer lugar recibirá un premio de 1.000 euros y será el cartel anunciador de la Semana Santa 2026. La que quede en segundo lugar obtendrá un premio de 600 euros y, por último, habrá un 'Piedra Dorada', con una dotación económica de 300 euros.

Po su parte, Francisco Hernández, destacó que «este año, aunque hizo un mejor tiempo que el pasado», se suspendieron nueve desfiles procesionales y tres tuvieron que acortar el recorrido, lo que supone casi un 45 % del total de desfiles y actos que organizamos en la Semana Santa de Salamanca», por ello destacó el éxito de que se hayan presentado 133 fotografías en esta edición. «Fotografías que, de una manera u otra, representan a todas las cofradías que pudieron procesionar en la calle durante nuestra Semana Santa», añadió el presidente de la Junta de Semana Santa.