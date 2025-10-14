SystemEU: más de 75 expertos se reúnen en Salamanca para impulsar la innovación en Castilla y León El proyecto, en el marco del evento Startup Olé, cuenta con una inversión de más de 14 millones de euros | La cumbre reúne a cinco regiones que colaboran para avanzar en tres sectores claves: energía, movilidad y salud

Óscar Lorenzo, delegado de Transferencia de la Universidad; Teresa Jiménez, gerente del Parque Científico; Federico Bueno, vicerrector de Transferencia; Mariano Muñoz, director general de Industria de la Junta; Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica; Klaus Sailer, director en Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE); Pavlina Vujović, jefa de Internacionalización en SCE; Moritz Hoffmann, jefe de desarrollo de ecosistemas en SCE y Emilio Corchado, CEO y cofundador de Startup Olé en la inauguración de SystemEU en el Parque Científico.

El director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz, inauguró este martes en Salamanca la cumbre del proyecto europeo SystemEU Summit, que se celebra en el marco del evento Startup Olé 2025 hasta el 17 de octubre, reúne a más de 75 expertos y líderes del sector tecnológico e industrial, y cuenta con una inversión total de 14,87 millones de euros para conectar ecosistemas regionales de innovación en distintas regiones europeas. Este proyecto, que funciona desde enero, forma parte del programa Horizonte Europa y busca posicionar a Castilla y León como «uno de los polos de innovación más activos del continente».

SystemEU reúne a cinco regiones que colaboran para avanzar en tres sectores claves: energía, movilidad y salud. Las regiones participantes son Baviera (Alemania), Cluj-Napoca (Rumanía), Braga-Región Norte (Portugal), el Cantón de Tuzla (Bosnia y Herzegovina) y Castilla y León, representadas por la Junta y la Universidad de Salamanca, junto a un total de 16 instituciones involucradas.

Según explicó Mariano Muñoz, a Castilla y León le corresponde cerca de cuatro millones de euros, financiados al 50 % por la Unión Europea y la Consejería de Industria. Añadió que en los próximos años, en concreto durante el tercer y cuarto año, se prevé la creación de consorcios empresariales con objetivos comunes en investigación e innovación para acceder a subvenciones del proyecto. «Queremos tejer lazos entre ecosistemas regionales, compartir buenas prácticas y sumar esfuerzos para competir a nivel internacional frente a grandes potencias como Estados Unidos y China», señaló.

La participación del Gobierno regional también se refleja en el apoyo a la innovación mediante diversas medidas, como las subvenciones de Industria 4.0, destinadas no solo a grandes empresas sino también a las pymes de Castilla y León, insistió Muñoz, quien destacó la importancia de potenciar la innovación en todos los sectores y ámbitos.

El vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno, se sumó a las palabras del director general y señaló que para la Universidad es un orgullo liderar esta primera reunión en el Parque Científico, un claro ejemplo de innovación. Subrayó que el proyecto SystemEU es un punto de encuentro fundamental para empresas, aceleradoras, incubadoras y entidades académicas, «que trabajan en sectores estratégicos como la sanidad, las energías renovables y la sostenibilidad». Según Bueno, la cooperación internacional en innovación «dinamiza el sistema productivo y social, generando riqueza en Castilla y León y sirviendo de modelo para otras universidades públicas de la región».

La cumbre se enmarca dentro de un evento consolidado que reúne a más de 3.000 participantes incluyendo startups, inversores, corporaciones, universidades y administraciones públicas.