Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia La Audiencia Provincial le impone un año de prisión, alejamiento y libertad vigilada, así como 10.000 euros de indemnización que ya abonó. Relata que el varón al besó en la boca y en el cuello, pese a que la pequeña se negó

M. C. SALAMANCA Martes, 14 de octubre 2025, 14:00

La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado a un salmantino autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años por abusar de su nieta política de 10 años en un domicilio de la provincia. La sentencia es consecuencia de la conformidad alcanzada entre las partes en la pena, con la que el acusado se ha mostrado de acuerdo, en días pasados en la sede del alto tribunal salmantino.En su fallo, el tribunal le impone un año de prisión, así como la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella y la prohibición de comunicarse con ella por tiempo de 8 años. Así como la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad por tiempo de siete años.

Como responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 10.000 euros, ya consignados, más la cantidad que resulte acreditada en ejecución de sentencia por gastos acreditados.

Asimismo, se le condena al pago de las costas procesales causadas, procediendo, además, el comiso y destrucción de la sustancia incautadas.

En su relato de hechos declara probado la Audiencia que el ya condenado, mayor de edad y sin antecedentes penales, guiado por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, se encontraba en la casa de su propiedad sita en una localidad de la provincia de Salamanca en compañía de la esposa de su hijo y la hija de esta, de 10 años de edad en aquel momento.

El varón solicitó entonces ayuda a la niña para llevar tazas y cafés al comedor, aprovechando, cuando no había nadie presente, para pedirle que le abrazara y le diera un beso lo que esta hizo. Momentos después, prosigue la sentencia, el acusado le pidió un beso en la boca y aunque la niña no quería y se negó, se lo dio a la fuerza agarrándola de la mandíbula.

La pequeña, incómoda por lo sucedido se fue entonces al baño volviendo posteriormente para seguir llevando cafés, si bien entonces el acusado la agarró del culo y la levanto en volandas al tiempo que le daba besos por el cuello, pidiéndole al menor nuevamente que la dejara en paz, ante lo que el acusado la colocó en el suelo para tratar de llevársela hacia un cuarto de lavadora, diciéndole que fueran allí para que no les viera nadie, pero la niña se resistió y pudo escapar para volver con el resto de la familia.

La niña contó lo ocurrido a su madre, cuando salieron a dar un paseo después de los hechos.

El estado psicológico y emocional de la pequeña se encuentra dentro de la normalidad, es consciente de que lo ocurrido que no está bien y contando con el apoyo de sus padres no es probable que resten secuelas, siendo aconsejable no obstante, seguir su evolución así como mantenerla al margen de la problemática familiar suscitada, concluye la Audiencia.