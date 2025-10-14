La VIII edición de UniverUsal abre sus puertas a más de 220 estudiantes El acto contó con la graduación de seis estudiantes de la promoción anterior

El Paraninfo del Edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca acogió este martes un acto cargado de emoción, orgullo y compañerismo: la inauguración de la VIII edición del programa «UniverUsal: La Universidad inclusiva», en el que participarán más de 220 estudiantes con discapacidad intelectual y problemas de salud mental, y la graduación de seis alumnos que finalizaron el curso anterior.

El acto contó con la presencia de Juan Manuel Corchado, rector de la USAL; Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca; Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Rosa López, subdelegada del Gobierno; Eva María Picado, diputada de Bienestar Social, así como representantes de diversas asociaciones que colaboran con el programa.

Durante su intervención, el rector Juan Manuel Corchado destacó: «Este programa es mucho más que una experiencia educativa: es una declaración de principios. Cuando aceptamos las diferencias, construimos un futuro más justo para todas y todos». Subrayó el compromiso de la Universidad con: «La igualdad y con la inclusión» y recalcó que los cursos garantizan: «La verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior, contribuyendo al progreso social y cultural de toda la comunidad».

El alcalde Carlos García Carbayo valoró la dedicación de los alumnos y la labor de los docentes, y resaltó: «Salamanca es un ejemplo en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad». Además destacó: «UniverUSAL impulsa una Salamanca más inclusiva, solidaria y sabia».

Por otro lado, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, expresó su alegría por participar en un acto que refleja la fuerza de la universidad pública cuando trabaja junto a la sociedad y destacó: «Este programa ha situado a Salamanca como un referente nacional e internacional en inclusión educativa». Además, celebró que el programa haya sido reconocido recientemente por la ONCE en los Premios Solidarios.

El acto incluyó la graduación de seis alumnos de la sede de Salamanca que completaron los tres cursos: Martina María Fernández Olcera, Gloria Zapatero Valeria, Irene María Méndez García, Cristina Sánchez Sánchez, Carmen María García Garzón y Ravid Dimitrov Gradez. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, impuso las bandas y diplomas a los graduados, que destacaron talleres como astronomía, realidad 3D y subrayaron la importancia de «sentirse parte de la universidad».

El cierre del acto corrió a cargo de Alberto Martín Herrero, presidente de ASPACE, quien felicitó a los estudiantes y asociaciones colaboradoras, y afirmó: «Mi compromiso es hacer de nuestra sociedad un lugar más inclusivo, donde cada persona con parálisis cerebral tenga apoyo, oportunidades y voz para crecer».

El programa «UniverUsal: La Universidad inclusiva», iniciado en 2018, combina formación académica, talleres, actividades culturales y artísticas y cuenta con 10 sedes.