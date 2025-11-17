Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 17 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:00
El gran árbol empieza a tomar la Plaza Mayor
Ya se descargan las piezas de uno de los adornos estrella de la Navidad en Salamanca
César Lumbreras alerta del fin de la PAC si su presupuesto deja de ser «sagrado»
El especialista en Política Agraria habló este lunes sobre la situación actual de la PAC en el Foro GACETA de Agricultura
Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
En el conjunto de España se supera ya el centenar de casos, con 5 en esta provincia
El cereal empieza a estabilizarse: «Hay que tener cuidado con lo que hacemos»
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre
Mañueco anuncia un segundo robot quirúrgico para Salamanca
El presidente de la Junta se compromete a traer un segundo equipo al Complejo Hospitalario
La Diputación incrementa un 20 % las ayudas de apoyo a los pueblos y las sitúa en los 15 M€
Además de ser una inversión récord, el plan adquiere un carácter bienal y la gestión aglutinará a los ejercicios 2026 y 2027
Un motorista herido tras chocar contra un turismo en la avenida de los Cedros
La víctima fue atendida en el lugar del accidente y se mostraba consciente en todo momento
Cae un ladrón tras sustraer un móvil, dinero, una navaja y tabaco de coches estacionados en Würzburg
El detenido por la Policía Nacional habría fracturado el cristal de varios vehículos para apoderarse de efectos de su interior
Más de 278.000 € de la Junta para cualificación, empleo y la puesta en valor de un edificio en Peñaranda de Bracamonte
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado los programas de Empleo
La Feria de Empleo de la Universidad atrae a 70 empresas y ofrecerá 200 puestos de trabajo
La institución celebra la vigesimosexta edición de un evento que se centrará también en la preparación de los estudiantes para las dinámicas y entrevistas de empleo
¿Está Salamanca ya de campaña? El PSOE trae a sus «grandes espadas» para apoyar al candidato Martínez
Zapatero, Puente, Redondo, Page, Barbón y Pajín participarán este fin de semana en la Escuela de Gobierno que el PSOE celebrará en Fonseca
El IRNASA ficha a una genetista de primer nivel para estudiar la genética de las plantas y el cambio climático
La investigadora Cecilia Oliver Velasco se incorpora a través del programa de atracción de talento 'Andrés Laguna'
Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
La estructura, de 300 metros de altura, sería un reclamo turístico y comercial. Ledesma, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Peralejos de Abajo y El Maíllo han mostrado también su interés
Científicos del Centro del Cáncer identifican una proteína clave para anticiparse a tumores de pulmón
El trabajo abre la puerta a diseñar terapias más precisas y a identificar qué pacientes pueden dejar de responder a los fármacos actuales
Carbayo presume del CEFOL, «la puerta fiable de acceso al mercado laboral»
El alcalde asegura que en el Centro de Formación y Orientación Laboral «los proyectos se convierten en realidades»
Marco Pérez cumplirá su promesa en Manizales tres años después
El joven diestro salmantino, al que el gobierno del dictador Petro le impidió debutar como novillero vestido de luces en la feria de 2023, hará el paseíllo el próximo mes de enero como uno de los matadores de toros más destacados del serial