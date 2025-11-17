Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 17 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:00

El gran árbol empieza a tomar la Plaza Mayor

Ya se descargan las piezas de uno de los adornos estrella de la Navidad en Salamanca

César Lumbreras alerta del fin de la PAC si su presupuesto deja de ser «sagrado»

El especialista en Política Agraria habló este lunes sobre la situación actual de la PAC en el Foro GACETA de Agricultura

Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca

En el conjunto de España se supera ya el centenar de casos, con 5 en esta provincia

El cereal empieza a estabilizarse: «Hay que tener cuidado con lo que hacemos»

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre

Mañueco anuncia un segundo robot quirúrgico para Salamanca

El presidente de la Junta se compromete a traer un segundo equipo al Complejo Hospitalario

La Diputación incrementa un 20 % las ayudas de apoyo a los pueblos y las sitúa en los 15 M€

Además de ser una inversión récord, el plan adquiere un carácter bienal y la gestión aglutinará a los ejercicios 2026 y 2027

Un motorista herido tras chocar contra un turismo en la avenida de los Cedros

La víctima fue atendida en el lugar del accidente y se mostraba consciente en todo momento

Cae un ladrón tras sustraer un móvil, dinero, una navaja y tabaco de coches estacionados en Würzburg

El detenido por la Policía Nacional habría fracturado el cristal de varios vehículos para apoderarse de efectos de su interior

Más de 278.000 € de la Junta para cualificación, empleo y la puesta en valor de un edificio en Peñaranda de Bracamonte

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado los programas de Empleo

La Feria de Empleo de la Universidad atrae a 70 empresas y ofrecerá 200 puestos de trabajo

La institución celebra la vigesimosexta edición de un evento que se centrará también en la preparación de los estudiantes para las dinámicas y entrevistas de empleo

¿Está Salamanca ya de campaña? El PSOE trae a sus «grandes espadas» para apoyar al candidato Martínez

Zapatero, Puente, Redondo, Page, Barbón y Pajín participarán este fin de semana en la Escuela de Gobierno que el PSOE celebrará en Fonseca

El IRNASA ficha a una genetista de primer nivel para estudiar la genética de las plantas y el cambio climático

La investigadora Cecilia Oliver Velasco se incorpora a través del programa de atracción de talento 'Andrés Laguna'

Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante

La estructura, de 300 metros de altura, sería un reclamo turístico y comercial. Ledesma, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Peralejos de Abajo y El Maíllo han mostrado también su interés

Científicos del Centro del Cáncer identifican una proteína clave para anticiparse a tumores de pulmón

El trabajo abre la puerta a diseñar terapias más precisas y a identificar qué pacientes pueden dejar de responder a los fármacos actuales

Carbayo presume del CEFOL, «la puerta fiable de acceso al mercado laboral»

El alcalde asegura que en el Centro de Formación y Orientación Laboral «los proyectos se convierten en realidades»

Marco Pérez cumplirá su promesa en Manizales tres años después

El joven diestro salmantino, al que el gobierno del dictador Petro le impidió debutar como novillero vestido de luces en la feria de 2023, hará el paseíllo el próximo mes de enero como uno de los matadores de toros más destacados del serial

