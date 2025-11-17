Marco Pérez cumplirá su promesa en Manizales tres años después El joven diestro salmantino, al que el gobierno del dictador Petro le impidió debutar como novillero vestido de luces en la feria de 2023, hará el paseíllo el próximo mes de enero como uno de los matadores de toros más destacados del serial

Javier Lorenzo Salamanca Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:02

Marco Pérez debutará como matador de toros en la Feria Taurina de Manizales 2026 como uno de los principales alicientes de una feria en la que el otro gran acontecimiento será la presencia del veterano ídolo local, César Rincón que estará presente en esta misma feria que tantas veces le vio triunfar en la explosión de su carrera en la que se convirtió en la década de los 90 en el torero más importante de la historia taurina en Colombia.

La feria de Manizales, que se celebrará del 5 al 11 de enero, contará con cinco corridas de toros, un festival y una novillada. En lo ganadero, la presencia de hierros como Ernesto Gutiérrez, Mondoñedo, Juan Bernardo Caicedo, Las Ventas del Espíritu Santo y Santa Bárbara. Junto a César Rincón y a Marco Pérez se sumará un plantel de figuras del toreo que refuerzan la cartelería de la feria como Roca Rey, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Daniel Luque o Román.

Esta plaza de Manizales fue en la que Marco Pérez debutó en Colombia en sus primeras apariciones en el ruedo en público cuando ni siquiera había debutado como novillero con picadores. Fue el 7 de enero de 2022 cuando, con apenas 14 años, mató un becerro en un cartel junto a El Juli, Emilio de Justo, José Arcila, Juan Ortega, David Martínez y Andrés Roca Rey; y fue el propio César Rincón quien lo sacó a hombros del coso cafetero tras desatar el delirio en los tendidos y cortar las dos orejas a su novillo. Anunciado también en la feria de 2023, el gobierno de Petro lanzó una orden en la que por no tener aún los 16 años le impidió torear en las plazas de toros de Cali y la propia de Manizales, ocasionando un gran revuelo en el país en el que el diestro salmantino se encontró solo unos días antes de ambos festejos con la prohibición del dictador. El público aclamó a Marco Pérez en aquellos festejos en los que, vestido de paisano, tuvo que salir al ruedo para recibir el cariño, el apoyo y el reconocimiento del público colombiano: «No me protegen, los políticos me han utilizado», denunciaba Marco Pérez en referencia al gobierno de Petro que frustró su debut de luces en Manizales como hizo en Cali: «Pronto cumpliré 16 años y estaré con la afición de Colombia defendiendo la libertad». Aquella promesa de Marco Pérez se cumplirá en breve y el próximo mes de enero hará su flamante presentación como matador de toros.