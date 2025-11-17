Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su último mitin en Salamanca. ARCHIVO

¿Está Salamanca ya de campaña? El PSOE trae a sus «grandes espadas» para apoyar al candidato Martínez

Zapatero, Puente, Redondo, Page, Barbón y Pajín participarán este fin de semana en la Escuela de Gobierno que el PSOE celebrará en Fonseca

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:15

Dos años y cuatro meses después de su último mitin en Salamanca, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero regresará este sábado a la capital del Tormes para clausurar a las 12:30 horas la IV Escuela de Gobierno del PSOE. En el cierre de este encuentro le acompañarán el ministro de Transporte, Óscar Puente; la presidenta de la Alianza Progresista de S&D de Europa, Iratxe García, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

El encuentro comenzará el viernes por la tarde con una mesa inaugural, a la que se sentará la exministra y eurodiputada Leire Pajín, con el secretario provincial del partido en Salamanca, David Serrada, y el secretario de Organización en Castilla y León, Daniel de la Rosa.

La moderadora de la última mesa redonda prevista para este viernes, titulada «Atrévete al cambio en Castilla y León. Quedarse es futuro», será la ministra de Igualdad, Ana María Redondo. En ella, además del candidato a las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, se sentarán el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, así como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y el secretario general del PSOE en el País Vasco, Eneko Andueza. A todos ellos, se sumarán como ponentes en estas jornadas eurodiputados, alcaldes y cargos orgánicos del PSOE.

