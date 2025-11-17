Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un acto del Centro de Investigación del Cáncer. ARCHIVO

Científicos del Céntro del Cáncer identifican una proteína clave para anticiparse a tumores de pulmón

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

El laboratorio del investigador Matthias Drosten, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC-CSIC-USAL-FICUS), ha descubierto el papel decisivo de la proteína Capicua en la evolución y la resistencia a los tratamientos de algunos de los cánceres de pulmón más frecuentes. El trabajo, publicado en la revista científica EMBO Molecular Medicine, abre la puerta a diseñar terapias más precisas y a identificar qué pacientes pueden dejar de responder a los fármacos actuales.

El equipo ha demostrado que Capicua actúa como una especie de «freno natural» frente a tumores que tienen mutaciones en los genes KRAS y TP53, dos de los más comunes en este tipo de cáncer. Cuando la función de Capicua se pierde, los tumores no solo avanzan más rápido, sino que además desarrollan resistencia a tratamientos diseñados específicamente para bloquear la acción de KRAS. «Una vez desaparece ese freno, el crecimiento tumoral se dispara», explica Drosten, cuyo grupo estudia cómo evitar estas resistencias que complican la supervivencia de los pacientes.

El hallazgo también ayuda a explicar por qué algunos tumores progresan pese a recibir terapias dirigidas. Según la primera autora del estudio, Irene Ballesteros-González, la investigación ha permitido comprobar en modelos experimentales que restaurar la actividad de Capicua o usar determinados fármacos metabólicos puede volver a hacer sensibles a los tumores que se habían vuelto resistentes.

Para lograr estos resultados, el equipo trabajó con modelos animales modificados genéticamente que reproducen las mutaciones humanas en KRAS y TP53. Estos ensayos permitieron analizar qué ocurre cuando Capicua desaparece y evaluar nuevas combinaciones terapéuticas, siempre bajo las normas éticas y de bienestar animal.

Los investigadores destacan que este avance puede tener un impacto clínico directo: detectar alteraciones en Capicua permitirá anticipar qué pacientes podrían dejar de responder a los fármacos y adaptar antes su tratamiento. Además, abre una vía para desarrollar medicamentos que refuercen o sustituyan la función protectora de esta proteína.

El estudio ha contado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación, la Fundación Científica de la AECC, el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Comunidad de Madrid y el European Research Council, entre otras entidades.

El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, donde se ha realizado el trabajo, es un referente nacional en el estudio de los mecanismos que impulsan la enfermedad y en la búsqueda de nuevos tratamientos.

