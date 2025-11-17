Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alfonso Fernández Mañueco en la jornada celebrada en Palencia.

Mañueco anuncia un segundo robot quirúrgico para Salamanca

El presidente de la Junta se compromete a traer un segundo equipo al Complejo Hospitalario

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:58

Comenta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes en Palencia que el Complejo Hospitalario de Salamanca contará con un segundo robot quirúrgico. El jefe del Gobierno autonómico ha destacado que la administración autonómica ha puesto ya a disposición 11 robots quirúrgicos en todas las áreas de salud, con una inversión de 12 millones de euros, y ha asegurado que el Ejecutivo dotará progresivamente con esta tecnología los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos, y Medina del Campo, en Valladolid, además de incorporar un segundo robot en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca. Lo ha hecho en la jornada «Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica».

La implantación de la cirugía robótica en todo el territorio es fruto de la apuesta del Ejecutivo autonómico por impulsar un modelo de asistencia sanitaria más innovador, preciso y seguro para todos los ciudadanos.

En este sentido, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León dispone de más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, un indicador que refleja el salto cualitativo que la Comunidad ha experimentado en los últimos años. Durante esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha destinado 181 millones de euros a la incorporación de casi un centenar de nuevos equipos de alta tecnología sanitaria.

